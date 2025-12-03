  • 3 Dicembre 2025 -
Modica | Politica | Scicli

Inaugurato il nuovo Centro Socio-Assistenziale per disabili ed anziani tra Modica e Scicli

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica/Scicli, 03 Dicembre 2025 – Un nuovo e importante punto di riferimento per il sociale è stato inaugurato stamattina, posizionato strategicamente a metà strada tra Modica e Scicli. Si tratta del Centro per disabili e centro diurno per anziani, un progetto di rilevanza sociale che servirà l’intera comunità del comprensorio.

La struttura, frutto di un accordo di collaborazione tra diversi enti locali, è stata affidata alla gestione di Anffas Modica APS – ETS, che ha finalmente trovato locali riammodernati, pienamente fruibili e funzionali per le proprie attività.

Il taglio del nastro è avvenuto in un momento di grande emozione, con la partecipazione del Sindaco di Scicli, Mario Marino – comune capofila del progetto –, e del sindaco di Modica, Maria Monisteri, e due degli ospiti del centro, a simboleggiare l’importanza dell’iniziativa per gli utenti finali. Erano presenti anche gli assessori Tino Antoci e Concetta Spadaro, a conferma del forte impegno delle Amministrazioni locali per il settore sociale.

“Questa è una struttura importante, di grande rilevanza sociale, che servirà per tutta la comunità. Una struttura condivisa,” ha commentato il primo cittadino modicano”.

La struttura è stata totalmente finanziata grazie al GAL Terra Barocca, l’organismo che riunisce i Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, confermando come la collaborazione territoriale possa portare a risultati concreti per il benessere dei cittadini.

Il centro, situato in una zona residenziale e molto abitata, offrirà agli ospiti un luogo sereno dove trascorrere le giornate, potendo usufruire di spazi dedicati ad attività di animazione e laboratori. “Questa riqualificazione risponde all’esigenza dell’ANFFAS di Modica di dotarsi di locali più moderni e accoglienti, a beneficio delle persone con disabilità e degli anziani. L’apertura di oggi segna un passo avanti nell’offerta di servizi integrati, contrastando la solitudine e promuovendo l’aggregazione di due fasce fragili della popolazione”.

© Riproduzione riservata

