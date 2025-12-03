  • 3 Dicembre 2025 -
Politica | santa croce camerina

Videosorveglianza, Santa Croce Camerina ottiene 150mila euro dalla Regione: sicurezza sempre più potenziata nella fascia costiera

Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 03 Dicembre 2025 – Una splendida notizia per la sicurezza urbana e per la tutela del territorio. Il Comune di Santa Croce Camerina è rientrato tra i 105 progetti finanziati integralmente dalla Regione Siciliana per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, ottenendo un contributo di 150mila euro.
Il risultato arriva grazie all’importante lavoro svolto dagli uffici comunali in coordinamento con il vicesindaco Francesco Dimartino, che ha permesso di predisporre un progetto strategico per il controllo del territorio, con particolare attenzione alla fascia costiera e ai punti più sensibili.
Il finanziamento consentirà l’ampliamento della rete di videosorveglianza, con sistemi collegati da remoto alla Questura tramite tecnologia Targa System, garantendo così un monitoraggio più efficace degli accessi e dei luoghi maggiormente frequentati.
Questa nuova somma si aggiunge ai 197mila euro già ottenuti dal Ministero dell’Interno, che hanno permesso l’installazione di 20 telecamere ad alta definizione e 6 dispositivi Targa System nelle principali vie di accesso alla città. Con il nuovo intervento, Santa Croce Camerina potrà rafforzare ulteriormente l’intero circuito di sicurezza, ampliando la capacità di sorveglianza in modo capillare.
Un altro punto qualificante del percorso intrapreso dall’Amministrazione è il proseguimento del servizio di vigilanza privata, potenziato con una estensione dell’orario di copertura e con la sorveglianza attiva anche nella zona di Fonte Paradiso, garantendo così maggiore presenza e tempestività negli interventi in aree particolarmente frequentate o delicate.

“Questo nuovo finanziamento conferma la solidità del lavoro portato avanti in questi anni. Stiamo costruendo un sistema di sicurezza moderno, integrato ed efficace: videosorveglianza ampliata, collegamenti con la Questura, vigilanza privata potenziata e maggiore presidio del territorio. Sono interventi concreti che migliorano sicurezza e vivibilità, offrendo alla nostra comunità strumenti avanzati per rendere Santa Croce un luogo sempre più protetto”  – dichiara il Sindaco Peppe Dimartino.

© Riproduzione riservata

