Modica | Sport | Vittoria

Coppa Italia, semifinale d’andata: Vittoria-Modica 1-1, tutto rimandato

VITTORIA 1

MODICA   1

Vittoria: Malandrino, Lo Pizzo (83’ Messina), Scaletta (46’ Leggio), Bossa, Sferrazza, Amenta, Solomon, Catanzaro (63’ Cappello), Russotto, Cocimano, Lucarelli (84’ La Mantia). Panchina: Di Carlo, Marino, Leggio, La Mantia, Messina, Simola, Spadaro, Cappello, Calabrese. Allenatore: Antonio Figliomeni.

Modica Calcio: Romano, Valenca, Savasta, Mollica (47’ Incatasciato), Sclafani (80’ Alioto), Simone Brugaletta,  Federico, Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno (68’ Torres). Panchina: Truppo, Spadaro O., Incatasciato, Asero, Alioto, Brugaletta N., Torres, Spadaro S., Calabrese: Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatori: 53’ Lucarelli (V), 65’ Brugaletta S. (M)

Ammoniti: Bossa, Solomon, Russotto, Lucarelli (V), Intzidis, Federico, Bonanno, Incatasciato

Vittoria. 03 Dicembre 2025 – Finisce in parità la sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia Eccellenza tra Vittoria e Modica, che si conclude sul risultato di 1-1. Il derby ibleo, molto atteso, lascia aperte tutte le possibilità in vista del match di ritorno.

Primo tempo che stenta a decollare, la posta in palio è alta e in molti casi la paura di subire supera la voglia di passare avanti nel punteggio. Il Modica comunque non si fa aspettare e ci prova con Mollica di testa al 30’, il pallone però si spegne alto sopra la traversa. Sullo scadere gli ospiti hanno anche una grande occasione sui piedi di Savasta che prima incrocia bene ma trova pronto Malandrino, sulla ribattuta colpisce a botta sicura ma centra il volto dell’estremo difensore che evita il gol.
Nella ripresa i padroni di casa scendono in campo con la determinazione di chi vuole dire la sua e si portano in vantaggio dopo appena 8’ con un colpo di testa di Lucarelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Passano appena due minuti e lo stesso canovaccio si ripete a parti invertite, Valenca batte un calcio d’angolo e Simone Brugaletta è lasciato libero di colpire e battere a rete per il pareggio. Modicache sul finale rischia anche di ribaltarla con Incatasciato che mette un buon pallone in mezzo e trova Asero pronto a battere a rete ma il suo pallone sfiora il palo e finisce fuori.

La gara si è accesa in un intervallo brevissimo di gioco. Sono stati i biancorossi del Vittoria a portarsi in vantaggio al 53’ con una rete realizzata da Lucarelli, scaturita da una punizione contestata.

Il vantaggio dei padroni di casa è durato pochissimo: solo 12’  minuti dopo, infatti, è arrivata l’immediata reazione dei rossoblù del Modica, che hanno ristabilito la parità grazie al gol siglato da Simone Brugaletta.

Il pareggio finale (1-1) assicura una tensione massima per la partita di ritorno,  il prossimo 17 dicembre al “Pietro Scollo”, dove si deciderà quale delle due formazioni accederà alla finale.

