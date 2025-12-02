  • 2 Dicembre 2025 -
  2 Dicembre 2025
Politica | Vittoria

Sequestro a Vittoria, il sindaco Aiello: Oggi una risposta efficace dello Stato”

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 02 dicembre 2025 – Il Sindaco Francesco Aiello e l’Amministrazione Comunale esprimono il proprio apprezzamento per l’importante operazione condotta oggi dalle forze dell’ordine, che ha portato all’arresto dei presunti responsabili del sequestro di persona avvenuto lo scorso 25 settembre, ai danni di un 17enne vittoriese.
“Quella vicenda ci ha tenuti tutti con il fiato sospeso” – afferma il Sindaco Aiello – “I ricordi sono tornati indietro agli anni Ottanta, quando la paura era tanta e la criminalità tentava di insinuarsi nel tessuto sociale ed economico della nostra città. Rivivere anche solo per un attimo quelle ombre ha colpito profondamente l’intera comunità”.
In poco meno di due mesi, grazie a un lavoro accurato e incessante, gli inquirenti sono riusciti a chiudere il cerchio su una storia turpe, restituendo alla città un forte segnale di giustizia e di presenza dello Stato.
“Desidero ringraziare sinceramente gli investigatori, le forze dell’ordine e tutti coloro che hanno lavorato con professionalità e determinazione” – prosegue Aiello – “La rapidità e l’efficacia con cui è stata ricostruita la vicenda rappresentano un presidio fondamentale per la sicurezza dei nostri cittadini. Vittoria è una città che crede nella legalità, che non arretra di fronte alla violenza e saprà reagire unita”.
Il Sindaco conclude rinnovando la vicinanza dell’amministrazione alla giovane vittima e alla sua famiglia, “che hanno vissuto momenti terribili e ai quali va tutta la nostra solidarietà”.

584781
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

