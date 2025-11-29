  • 30 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Volley. PVT Modica: grinta e cuore! Vittoria per 3-1 contro Pomezia

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 29 Novembre 2025  – Grande prestazione del Pro Volley Team Modica   contro Pomezia con una vittoria fondamentale per 3-1, in B 1 femminile, dimostrando carattere e una notevole capacità di reazione.

Nonostante un avvio in salita, le biancorosse hanno saputo ribaltare l’inerzia della gara, portando a casa tre punti preziosi e confermando la loro determinazione in campo.

La partita ha avuto un inizio complicato per le modicane. Il primo set si è chiuso in netto svantaggio per la PVT, che ha faticato a trovare il proprio ritmo. Tuttavia, è proprio nei momenti di difficoltà che emerge la vera forza di una squadra.

Le ragazze del PVT Modica, infatti, non si sono perse d’animo. Con grande grinta e determinazione, hanno saputo resettare mentalmente e scendere in campo per i set successivi con un piglio completamente diverso.

La reazione è stata immediata e convincente. Le atlete hanno alzato il livello del gioco in difesa e in attacco, riuscendo a imporre il proprio gioco e a conquistare i restanti set uno dopo l’altro. La rimonta si è concretizzata in una meritata vittoria per 3-1, frutto di un lavoro corale e di uno spirito combattivo che è il marchio di fabbrica del team.

Questa vittoria non solo consolida la posizione in classifica della PVT Modica, ma inietta anche fiducia e morale in vista dei prossimi impegni stagionali.

© Riproduzione riservata

