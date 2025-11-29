  • 29 Novembre 2025 -
Modica | Politica

A Modica riparte la Consulta Femminile

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 29 Novembre 2025 – Il Comune di Modica annuncia la riattivazione della Consulta Femminile Comunale e invita tutte le realtà del territorio interessate a prendere parte ai lavori.

La decisione è stata formalizzata con la pubblicazione di un avviso congiunto firmato dal Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, dall’Assessore alle Politiche sociali, Concetta Spadaro, e dalla Presidente del Consiglio Comunale, Maria Cristina Minardo.

Il Sindaco Maria Monisteri Caschetto dichiara: “Con la firma in calce congiunta dell’Assessore Spadaro e della Presidente Minardo, il nostro Comune ha pubblicato l’avviso per la ripresa dei lavori della Consulta Femminile Comunale. Invitiamo organizzazioni, enti, associazioni, fondazioni, comitati, realtà sociali, culturali e professionali del territorio interessate ai temi delle pari opportunità, della valorizzazione del ruolo della donna e della partecipazione attiva alla vita pubblica, a prendere parte alla ripresa dei lavori della Consulta che si propone come spazio di confronto, proposta e collaborazione tra varie realtà del territorio, per promuovere iniziative a sostegno della parità di genere, della cittadinanza attiva e della cultura del rispetto.”

Al fine di procedere a una ricognizione dell’esistente e di avviare il confronto, è stato fissato un incontro per sabato prossimo, 6 dicembre, alle ore 10:00 presso la Sala Spadaro di Palazzo San Domenico.

Durante l’appuntamento sarà presentato il progetto “Direzione Donna”, finanziato dalla Regione Sicilia, Assessorato alla Famiglia, Politiche sociali e del Lavoro.

“Il mio invito ad ognuna delle realtà interessate,” aggiunge il Sindaco Monisteri, “è quello di partecipare per contribuire al rilancio delle attività e definire il nuovo programma di lavoro.”

A prescindere dalla partecipazione all’incontro del 6 dicembre, è fondamentale che le realtà manifestino la volontà di aderire alla Consulta inviando l’apposito modulo – scaricabile dal sito internet del Comune – entro e non oltre il 15 Dicembre.

La documentazione (richiesta firmata dal legale rappresentante, dati dell’ente, statuto, prova di almeno un anno di attività nel Comune di Modica e documento di riconoscimento del legale rappresentante) deve essere inviata tramite:

  • Email ordinaria:  servizisociali@comune.modica.rg.it 

  • PEC:  servizisociali.comune.modica@pec.it 

Per le organizzazioni femminili espressioni di gruppi e movimenti politici e/o sindacali, è sufficiente la richiesta a firma del rappresentante dell’organizzazione territoriale.

© Riproduzione riservata

