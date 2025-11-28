  • 28 Novembre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. Passalacqua Ragusa in trasferta a Treviso: si gioca sabato alle 15

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 28 novembre 2025 – Una settimana ad alta intensità per la Passalacqua di basket. Si comincia in trasferta. Domani, le aquile di Ragusa affronteranno con inizio alle 15, la Nuova Pallacanestro Treviso, per il nono turno del campionato di serie A2 di basket femminile. Sarà un gara particolarmente impegnativa per il team di coach Buzzanca che è partito per Treviso con alcune defezioni. Un super lavoro per le aquile bianco verdi che in settimana si sono allenate spingendo su ritmo, velocità, difesa e sistemi di attacco.

“Venerdì partenza per Treviso, poi in casa contro Rovigo e domenica nuova trasferta a Umbertide. Tempi ristretti e grande concentrazione – dice Laura Perseu, assistant coach della Passalacqua -. Treviso è una squadra giovane che fa di transizione offensiva e contropiede un punto di forza. Dovremo essere brave a imporre il nostro ritmo e a restare concentrate sul nostro gioco e sui nostri obiettivi”

Nel confronto statistico Ragusa si presenta a Treviso con una partita giocata in meno (4 vinte e due perse),408 punti realizzati e 377 subiti. In testa alla classifica Matelica, Umbertide e Villafranca, seguite dalla Passalacqua; in coda alla classifica Treviso, con 7 partite giocate e una vinta (447 punti fatti e 502 subìti). Ragusa ha una percentuale realizzativa da 2 del 46 per cento, il 31% da 3, ed ha il 63% ai liberi con 249 rimbalzi totali. Treviso ha un 36% da 2 punti, il 31% da 3, 75% ai liberi, con 267 rimbalzi totali all’attivo.

Al Pala Pascale, il fischio per la palla a due è previsto alle 15.00

L’incontro sarà arbitrato dalla signora Chiara Corrias di Cordovado (Pn) e dal signor Antonio Marenna di Gorla Minore (VA)

