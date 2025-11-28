Ragusa. Asd Atletica No al Doping, programma intenso per il 2026

Ragusa, 28 novembre 2025 – Maratona di Ragusa ma non solo. Se l’evento del 18 gennaio inaugurerà la stagione delle maratone italiane (ma anche delle mezze considerando l’abbinamento della Mangia’s Maratona di Ragusa con la classica Straragusa), il programma dell’Asd Atletica No al Doping è ricchissimo anche nel 2026, dove anzi le prove allestite dal sodalizio saranno un po’ il filo conduttore di tutta la stagione.

Dopo l’appuntamento di gennaio, il successivo è nel quadro del Vivicittà, con l’Asd Atletica No al Doping che allestirà la tappa ragusana, una delle più tradizionali della kermesse nazionale dell’Uisp in programma il 12 aprile. La primavera agonistica proseguirà il 10 maggio con la Liberty Run di Vittoria, prova anche questa sui 10 km.

L’estate sarà come sempre estremamente intensa per lo staff organizzativo guidato come sempre da Guglielmo Causarano. Il 5 luglio sarà la volta della classica Baroque Race disegnata fra Ragusa, Modica e Scicli sulla distanza spuria di 24 km. Il 2 agosto si andrà a Chiaramonte Gulfi per la maratona più originale al mondo, la Filippide allestita alla maniera degli antichi greci. Neanche il tempo di tirare il fiato che il 18 agosto sarà la volta del Randello Cross, conclusione di un’annata davvero intensa anche perché piuttosto concentrata nei suoi impegni, ben 5 nello spazio di 4 mesi.

Tutto ciò è reso possibile naturalmente da chi appoggia la società, a cominciare dalle autorità cittadine con il sindaco di Ragusa Peppe Cassì e l’Assessore allo Sport Simone Di Grandi che sono sempre al fianco di Causarano, ma lo stesso si può dire per le autorità di Vittoria e per le tante associazioni e sponsor di zona, come ad esempio il Comitato Territoriale Uisp. Il 2026 sta arrivando e ci sarà tanto da fare, considerando anche che l’anno dopo Ragusa sarà Città Europea dello Sport e il sodalizio di Guglielmo Causarano farà la sua parte…

