Pozzallo presente al Mediterranean Tourism Forum di Malta: turismo sostenibile e Blue Economy al centro del dialogo Mediterraneo

Pozzallo, 28 novembre 2025 – Pozzallo e il territorio ibleo si affermano come protagonisti di rilievo nel panorama del turismo sostenibile e della Blue Economy. In occasione del Mediterranean Tourism Forum, organizzato da MTF Malta, i Paesi del Mediterraneo si sono confrontati su temi cruciali per il futuro dell’area: sostenibilità, innovazione e sviluppo economico legato al mare e oltre il mare. In questa prestigiosa cornice, Pozzallo, insieme a Confcommercio FederModa Ragusa, Proloco provinciale, presente anche una delegazione del Rotary Pozzallo Ispica, ha avuto l’opportunità di consolidare una collaborazione con MTF attraverso il Presidente, Tony Zahra e il segretario, Andrew Muscat, presenti a Pozzallo in diverse occasioni, su importanti progetti finanziati al Comune dalla Regione e legati alla Blue Economy, tra cui Sea Sicily e Radici, che hanno coinvolto diversi imprenditori e artigiani anche di Pozzallo. Queste iniziative, fondate sulla collaborazione tra imprese e istituzioni, hanno suscitato grande interesse tra i partecipanti al forum, aprendo la strada a nuove sinergie e partnership con realtà imprenditoriali e istituzionali del bacino mediterraneo. Presente al forum il Vice Premier e Ministro degli Affari Esteri e del Turismo di Malta, Ian Borg, che ha definito Pozzallo “i nostri vicini di casa”, testimoniando il forte legame culturale, economico e umano tra le due sponde del Mediterraneo. L’opportunità di un ponte strategico, tra il territorio ibleo e del sud-est, con Malta é sicuramente da incoraggiare per rafforzare, non solo il turismo e arti effimere, ma anche l’intero ecosistema della Blue Economy. Le collaborazioni istituzionali, i rapporti commerciali già in essere e la presenza attiva di numerosi imprenditori pozzallesi a Malta rappresentano un terreno fertile per trasformare queste esperienze in concrete opportunità di crescita e sviluppo condiviso. Pozzallo si conferma così non solo come porta del Mediterraneo, ma come laboratorio di innovazione e cooperazione internazionale, pronto a cogliere le sfide del futuro con visione e determinazione.

