Modica | Sport

Il tradizionale Karate siciliano sbarca a Milazzo: atleti modicani pronti per l’Europeo ETKF

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 27 Novembre 2025 – Milazzo si prepara ad ospitare un importante evento internazionale di arti marziali. Nei giorni 29 e 30 novembre, il Palazzetto dello Sport della città messinese sarà il teatro della 38^ edizione del Campionato Europeo ETKF (European Traditional Karate Federation).

La competizione vedrà la partecipazione di numerosi atleti, tra cui un contingente proveniente dalla Sicilia orientale, in particolare  da Modica. Per la Polisportiva Shotokan Karate Modica gareggerà Orazio Giunta (Categoria 22-34 anni, Cintura Nera 3° Dan). L’allievo del maestro Pippo Frasca porterà, a sua volta,  quattro giovani preparati dallo stesso, ovvero:

  • Andrea Spata (Categoria 7-8 anni, Cintura Verde)

  • Piero Spata (Categoria 9-10 anni, Cintura Verde)

  • Ismael Poidomani (Categoria 9-10 anni, Cintura Arancio)

  • Giorgio Tancredi Tela (Categoria 11-13 anni, Cintura Arancio)

La partecipazione di questi atleti, che spaziano dalle giovani promesse all’esperienza della cintura nera, testimonia la vitalità e l’alto livello tecnico del karate tradizionale praticato nel territorio Ibleo. L’evento rappresenta un’importante vetrina per il movimento sportivo siciliano.

© Riproduzione riservata

