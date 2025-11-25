  • 25 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa

“Sport e terzo settore”. Workshop a Ragusa promosso da CSEN e Ordine Commercialisti

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 25 novembre 2025 – Sulla scorta degli ottimi riscontri ottenuti già negli anni scorsi, il comitato provinciale Csen Ragusa d’intesa con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha promosso per venerdì 28 dalle 15 alle 19 e per sabato 29 dalle 9,30 alle 13,30 il workshop di approfondimento dal titolo “Sport e terzo settore: aggiornamento e stato dell’arte”. L’appuntamento sarà ospitato nella sala conferenze dell’assessorato Sviluppo economico in via on. Diquattro, alla zona artigianale di contrada Mugno a Ragusa.
Dopo i saluti del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Ragusa, Maurizio Attinelli, e dell’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, interverranno i relatori Francesco De Nardo, vicepresidente nazionale Csen e coordinatore nazionale Fiscocsen, nonché pubblicista, che si occuperà di approfondire il tema “Gli obblighi del safeguarding nello sport. Sport ed Ets: confronto tra le due riforme”; e Simone Boschi, commercialista in Firenze, accreditato Fiscocsen, consigliere Economia enti sportivi e terzo settore, che si intratterrà sul tema “Gli scenari Iva 2026, nuovi presupposti di imponibilità anche in riferimento alle attività secondarie. Le Asd con personalità giuridica”. A moderare i lavori sarà Sergio Cassisi, componente della direzione nazionale Csen, presidente del comitato provinciale di Ragusa Csen e consigliere Odcec di Ragusa. La partecipazione all’evento dà diritto a 8 crediti formativi. Alla fine, sarà consegnato a tutti un attestato di partecipazione.

© Riproduzione riservata

