  • 25 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa

“Ragusa tra i fotografi” in trasferta a Ibla con scatti d’autore

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 25 novembre 2025 – Si è svolta con grande entusiasmo la giornata di ieri del workshop “Ragusa tra i fotografi”, evento organizzato dall’Associazione fotografi iblei (Afi), sotto la guida del presidente Enzo Giummarra e del vicepresidente Ignazio Di Grandi. Il workshop, che si concluderà oggi, martedì 25 novembre, contempla la partecipazione straordinaria del master Ivan Schirmenti, figura di spicco nel panorama fotografico contemporaneo.

Uno dei momenti più suggestivi e apprezzati della giornata è stato il pomeriggio di ieri dedicato alla sessione pratica per le vie di Ibla. I partecipanti, armati delle loro macchine fotografiche, hanno esplorato angoli e scorci caratteristici della città antica, realizzando scatti d’autore che hanno catturato l’essenza e la bellezza del luogo. L’esperienza è stata ulteriormente valorizzata dalla presenza di due modelli in eleganti abiti da sposa, che hanno aggiunto un tocco di fascino e raffinatezza, suscitando la curiosità e l’ammirazione dei passanti.

Il presidente Enzo Giummarra ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di vedere come, dopo dieci anni di attività, l’Afi continui a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per gli appassionati di fotografia. Questo workshop dimostra la nostra capacità di aggregare talenti e di offrire occasioni di crescita professionale di altissimo livello”.

Anche il vicepresidente Ignazio Di Grandi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “La grande partecipazione e l’interesse dimostrato dai presenti confermano il valore del nostro impegno. L’Afi non è solo un’associazione, ma una comunità viva che favorisce lo scambio di idee e il continuo approfondimento degli aspetti tecnici e artistici della fotografia”. Il workshop si concluderà dunque oggi con ulteriori attività formative e una riflessione finale sul percorso svolto, confermando ancora una volta Ragusa come crocevia di cultura e creatività fotografica.

583951
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube