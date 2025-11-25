Catamarano in difficoltà al largo di Marzamemi

Marazamemi, 25 Novembre 2025 – Problemi per il catamarano della compagnia maltese Virtu Ferries, “Saint John Paul II”, intravisto stamani a Largo di Marzamemi. Secondo quanto appreso da fonti di Capitaneria, il catamarano ha virato verso la provincia di Siracusa per due motivi: il forte vento che imperversava in mattinata e la congestione del porto di Pozzallo, particolarmente “affollato” nella giornata odierna per le condizioni di maltempo.

“Il Catamarano resterà in zona fino a quando non ci saranno le condizioni meteo-marine per farlo rientrare in sicurezza” assicurano fonti militari. Una procedura ritenuta ordinaria in caso di condizioni meteo-marine avverse al fine di salvaguardare l’incolumità dei passeggeri a bordo.

