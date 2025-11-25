  • 25 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Novembre 2025 -
Politica | Vittoria

Blitz antidroga: il Sindaco di Vittoria plaude all’operazione e chiede più sicurezza. Domani vertice con il Ministro dell’Interno

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 25 Novembre 2025 – Una significativa operazione antidroga è stata portata a termine nelle scorse ore grazie all’azione congiunta dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. L’intervento ha permesso di smantellare un’articolata rete di spaccio attiva sul territorio, portando a diversi arresti e al sequestro di sostanze stupefacenti e di materiale utile alle indagini. Un’operazione complessa e accurata che conferma la costante attenzione delle autorità investigative sul territorio vittoriese. Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine: “Ringrazio Carabinieri, Polizia di Stato e la DDA di Catania per l’azione brillante condotta. Il fenomeno dello spaccio e della criminalità organizzata rappresenta una minaccia incombente e  concreta per la nostra comunità, soprattutto per i giovani. In un contesto fortemente minacciato da vasti fenomeni di caporalato e di potenti dinamiche affaristiche sotto diversi profili criminali. Proprio per questo Vittoria necessita di una maggiore attenzione da parte dello Stato e di un presidio ancora più forte”.
Il primo cittadino ha sottolineato che domani sarà a Roma per incontrare il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Un appuntamento che assume ancora più rilevanza alla luce degli ultimi episodi: “Porterò al Ministro la richiesta ferma e chiara di rafforzare i controlli, aumentare la presenza delle forze dell’ordine e sostenere concretamente le politiche di sicurezza urbana. Vittoria ha bisogno di strumenti adeguati per contrastare questi fenomeni, che minano la serenità e la fiducia dei cittadini”.
Aiello ha infine ribadito la determinazione dell’Amministrazione: “Non arretreremo di un passo. Chiediamo un impegno straordinario dello Stato perché la nostra città merita legalità, tutela e protezione. Ogni operazione come quella di oggi è un segnale importante, ma servono interventi strutturali e continui”.
Per il primo cittadino il Comune conferma piena collaborazione con tutte le istituzioni competenti per garantire sicurezza, prevenzione e una risposta efficace alle dinamiche criminali presenti sul territorio.

583991
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube