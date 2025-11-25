Monterosso Almo riflette sulla prevenzione della violenza di genere. Incontro a Palazzo Cocuzza

Monterosso Almo, 25 novembre 2025 – In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il Comune di Monterosso Almo ha promosso un importante incontro dal titolo “ Costruire nuove relazioni per prevenire la violenza di genere”, che si svolgerà alle ore 19,00 presso il Palazzo Cocuzza.

L’iniziativa vedrà il coinvolgimento di esperti e figure istituzionali, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su un tema urgente e sempre attuale. Dopo i saluti di Salvatore Giaquinta, vice parroco di Monterosso , del sindaco Salvatore Pagano e l’assessore Giuseppina Carnibella che introdurra’ i lavori .

Tra i relatori: lo psicoterapeuta Tonino Solarino, il teologo e psicoterapeuta Nello Dell’Aglì, la psicologa Barbara Iacono e la professoressa Giusy Roccuzzo, anche in qualità di segretaria del PD locale. A fine convegno sarà sorteggiato un dipinto dell’artista Stefania Cicero.

