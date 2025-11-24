Appello disperato da Comiso: rubato un motorino subito dopo l’incidente del figlio

Comiso, 24 Novembre 2025 – Un episodio di cinismo e opportunismo ha gettato un’ombra amara su un pomeriggio già drammatico per una famiglia di Comiso. Mentre un ragazzo veniva soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale in ambulanza a seguito di un incidente stradale, il suo motorino è stato rubato dal luogo dell’accaduto.

La vicenda è stata resa nota attraverso un accorato appello lanciato su Facebook dalla madre del ragazzo coinvolto.

L’incidente è avvenuto oggi, intorno alle 13:30, lungo Via Principe di Piemonte, proprio di fronte alla Chiesa del Sacro Cuore di Comiso. A causa della dinamica dell’impatto, è stato necessario l’intervento del 118, e il ragazzo è stato portato in ospedale. I genitori lo hanno seguito immediatamente, salendo sull’ambulanza per assisterlo.

Il furto, secondo la ricostruzione fornita dalla madre, sarebbe avvenuto in una finestra temporale brevissima. “Verso le 14:45, mio marito è ritornato sul luogo dell’incidente per prendere il motorino e non l’abbiamo trovato. È stato rubato tra le 14:15 e le 14:45 circa.”

La madre ha voluto rivolgersi sia a chiunque abbia informazioni utili, sia direttamente all’autore del furto, facendo leva sulla sensibilità umana. “Chiedo a quella persona che ha rubato il motorino di farcelo riavere, già abbiamo avuto la preoccupazione per l’incidente in più non aver trovato neanche il motorino. Mettetevi nei panni di mio figlio. Spero che vi passiate la mano sulla coscienza.”

La famiglia si trova ora a gestire la preoccupazione per le condizioni di salute del figlio, aggiunta al danno economico e morale subito dal furto del mezzo. L’appello si diffonde sui social network con la speranza che il motorino possa essere ritrovato e che il gesto venga chiarito.

Salva