Modica Calcio. Primato da difendere, al “Pietro Scollo” arriva la rivelazione Leonzio

Modica, 22 novembre 2025 – Dopo la Semifinale di Coppa Italia raggiunta in settimana, il Modica Calcio si tuffa sul campionato per difendere la testa della classifica. La formazione rossoblù ospiterà al “Pietro Scollo” la Leonzio, formazione rivelazione di questo campionato, oggi al quinto posto in classifica.

I bianconeri sono attualmente in ottima posizione, praticamente zona playoff, con un campionato giocato ad alti livelli pur avendo avuto una battuta d’arresto nell’ultima uscita contro l’altra capolista, l’Avola. La formazione allenata da Sequenzia, può contare su elementi d’esperienza, come l’ex Famà e su un gruppo che avrà voglia di rivalsa dopo la gara persa.

Il Modica Calcio potrà contare sull’intero gruppo, con Raciti che dovrà fare a meno del solo Maimone pur restando in dubbio la disponibilità di Mallia. Il cammino della squadra del duo Pitino – Gugliotta ha dato ottime indicazioni fin qui, con una rosa compatta e che sa gestire bene i diversi momenti della gara, alza il ritmo quando l’avversario è in difficoltà e sa chiudersi quando questo mette fuori la testa. Il lavoro quotidiano serve, invece, per studiare e curare quelle sbavature che ad oggi hanno portato ai 7 gol subiti in 10 gare in questo campionato.

Vediamo i convocati del mister per la prossima gara in campionato, Domenica 23 Novembre alle 14:30:

Portieri: Romano, Truppo, Calabrese.

Difesori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Sangarè, Intzidis

Centrocampisti: Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Federico, Alioto, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.

