  • 22 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Modica Calcio. Primato da difendere, al “Pietro Scollo” arriva la rivelazione Leonzio

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia i rossoblù si rituffano sul campionato
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 22 novembre 2025 – Dopo la Semifinale di Coppa Italia raggiunta in settimana, il Modica Calcio si tuffa sul campionato per difendere la testa della classifica. La formazione rossoblù ospiterà al “Pietro Scollo” la Leonzio, formazione rivelazione di questo campionato, oggi al quinto posto in classifica.

I bianconeri sono attualmente in ottima posizione, praticamente zona playoff, con un campionato giocato ad alti livelli pur avendo avuto una battuta d’arresto nell’ultima uscita contro l’altra capolista, l’Avola. La formazione allenata da Sequenzia, può contare su elementi d’esperienza, come l’ex Famà e su un gruppo che avrà voglia di rivalsa dopo la gara persa.

Il Modica Calcio potrà contare sull’intero gruppo, con Raciti che dovrà fare a meno del solo Maimone pur restando in dubbio la disponibilità di Mallia. Il cammino della squadra del duo Pitino – Gugliotta ha dato ottime indicazioni fin qui, con una rosa compatta e che sa gestire bene i diversi momenti della gara, alza il ritmo quando l’avversario è in difficoltà e sa chiudersi quando questo mette fuori la testa. Il lavoro quotidiano serve, invece, per studiare e curare quelle sbavature che ad oggi hanno portato ai 7 gol subiti in 10 gare in questo campionato.

Vediamo i convocati del mister per la prossima gara in campionato, Domenica 23 Novembre alle 14:30:

Portieri: Romano, Truppo, Calabrese.
Difesori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Sangarè, Intzidis
Centrocampisti: Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Federico, Alioto, Cappello.
Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.

583738
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube