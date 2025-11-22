Campionato Eccellenza: il Modica Calcio difende il primato contro la rivelazione Leonzio

Modica, 22 novembre 2025 – Dopo aver conquistato l’accesso alla Semifinale di Coppa Italia in settimana, il Modica Calcio si rituffa sul campionato con l’obiettivo di difendere la vetta della classifica. I rossoblù affronteranno domani, domenica 23 novembre, alle ore 14:30, un impegno casalingo ostico contro la Leonzio, vera e propria rivelazione di questa stagione.

La gara, valida per il campionato di Eccellenza, si giocherà tra le mura amiche dello stadio “Pietro Scollo”.

La Leonzio si presenta al match in ottima forma, occupando la quinta posizione in classifica e stazionando in piena zona playoff. Nonostante la sconfitta subita nell’ultima uscita contro l’altra capolista, l’Avola, la squadra allenata da Sequenzia è considerata un avversario di alto livello. I bianconeri possono contare su elementi di esperienza, come l’ex Famà, e cercheranno certamente la rivalsa dopo il passo falso.

Il Modica Calcio, guidato dal duo Pitino – Gugliotta, ha dimostrato finora un cammino solido e coerente, con una rosa compatta capace di gestire i diversi momenti della gara: sa alzare il ritmo quando necessario e chiudersi ermeticamente in difesa. Il lavoro quotidiano si concentra sul perfezionamento della fase difensiva, che ha concesso finora solo 7 gol in 10 giornate di campionato.

Mister Raciti potrà contare sull’intero gruppo, ad eccezione del solo Maimone, mentre resta in dubbio la disponibilità di Mallia.

Di seguito i giocatori convocati da mister Raciti per l’incontro di domani:

Ruolo Giocatori Portieri Romano, Truppo, Calabrese Difensori Nicolò Brugaletta, Mollica, Simone Brugaletta, Sangarè, Intzidis Centrocampisti Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Federico, Alioto, Cappello Attaccanti Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno

Il match si preannuncia fondamentale per consolidare il primato in un campionato che si sta dimostrando estremamente combattuto ai vertici.

Salva