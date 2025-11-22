Beach Volley: Marina di Modica riconfermata sede di una Tappa Gold Nazionale

Modica, 22 novembre 2025 – Marina di Modica si prepara a tornare sotto i riflettori dello sport nazionale. L’Onorevole Ignazio Abbate ha annunciato ufficialmente che la località è stata riconfermata come sede di una delle quattro prestigiose Tappe Gold del prossimo Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). L’appuntamento è fissato dal 10 al 12 luglio 2026.

La notizia rappresenta un grande motivo di orgoglio per la comunità e sancisce il successo delle precedenti edizioni, rafforzando la reputazione di Marina di Modica come location ideale per eventi sportivi di alto livello.

L’Onorevole Abbate ha espresso grande soddisfazione per il risultato: “Questa riconferma non è solo un evento sportivo di grande richiamo, ma è il riconoscimento tangibile della qualità organizzativa e della nostra capacità di accogliere grandi eventi. Marina di Modica si prepara a diventare, ancora una volta, la capitale del beach volley italiano.”

L’Onorevole ha voluto in particolare tributare il merito dell’assegnazione a chi ha curato l’evento sul campo: “Il merito di questo risultato straordinario va condiviso indubbiamente con Fabio Nicosia e il suo team. La loro impeccabile organizzazione, la professionalità e la passione dimostrate in ogni dettaglio hanno saputo convincere la Federazione ad assegnare ancora una volta a Marina di Modica una delle tappe più importanti del circuito nazionale.”

La Tappa Gold, che vedrà la partecipazione dei migliori atleti e atlete del panorama nazionale, è considerata una vetrina eccezionale. L’Onorevole Abbate ha sottolineato il valore non solo sportivo, ma anche promozionale dell’evento: “La tappa rappresenterà un’occasione unica per promuovere il territorio, le sue bellezze e il suo indotto turistico. E sono orgoglioso di aver contribuito a far sì che questo sogno si concretizzasse.”

L’appuntamento a Marina di Modica si preannuncia come uno degli eventi sportivi più attesi della prossima estate, pronto a regalare emozioni e grande spettacolo sulla splendida spiaggia iblea, forte dell’energia e dell’afflusso di pubblico che hanno caratterizzato le edizioni passate.

