Cimitero a Modica: La Società Operaia “Carlo Papa” smentisce l’emergenza loculi

Modica, 22 novembre 2025 – La Società Operaia di Mutuo Soccorso Carlo Papa interviene con una nota ufficiale per chiarire la propria posizione in merito alle recenti dichiarazioni del Vicesindaco di Modica, Saro Viola, rilasciate in Consiglio Comunale, che facevano riferimento a presunti “1.142 loculi inaccessibili” e a “diverse ordinanze insoddisfatte” a carico del sodalizio nel cimitero cittadino.

Il Presidente della Società Operaia, Giorgio Casa, ha reso noto che, in un incontro chiarificatore richiesto dall’associazione e tenutosi con il Sindaco e il Vicesindaco, quest’ultimo ha riconosciuto l’errata interpretazione dei dati forniti dal competente ufficio comunale.

La Società Carlo Papa precisa che l’unica criticità attuale riguarda l’edicola cimiteriale n. 3, al cui interno insistono cento loculi. «Esclusa detta edicola – ha chiosato il Vicesindaco Viola – non esiste alcuna emergenza su tutti gli altri loculi della Carlo Papa.»

L’edicola n. 3 è attualmente transennata per iniziativa della stessa Società Operaia, che ha già comunicato l’imminente avvio dei lavori di messa in sicurezza.

“A dimostrazione del nostro impegno nella gestione e manutenzione -spiega Giorgio Casa – la Società Carlo Papa ha già elaborato un dettagliato crono programma per la manutenzione ordinaria e straordinaria su tutte le edicole, sotto la supervisione dell’arch. Guarrella. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire ogni possibile problema e di garantire ai familiari dei defunti la possibilità di rendere omaggio all’estrema dimora dei propri cari in un contesto sicuro e decoroso”.

Con questa precisazione, la Società Operaia di Mutuo Soccorso Carlo Papa intende escludere ogni ombra di responsabilità che non le appartenga, ribadendo la correttezza della propria gestione.

Salva