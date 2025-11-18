  • 18 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Novembre 2025 -
Ragusa | Sindacale

Salute mentale. Campagna di sensibilizzazione con il concerto “Canzoni d’autore” al Garibaldi di Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 18 novembre 2025 – Il Dipartimento di Salute Mentale, diretto dal dottor Pino Morando, e l’Unità Operativa Complessa di Psichiatria di Modica, responsabile il dottor Giorgio Garofalo, in linea con la propria mission di apertura al territorio, hanno avviato una campagna di sensibilizzazione e informazione sui servizi di Salute Mentale. Il percorso prenderà il via con un primo evento: il concerto “Canzoni d’autore” di Antonio Modica, in programma venerdì 21 novembre alle ore 21 al Teatro Garibaldi di Modica.

L’iniziativa rientra tra le azioni previste dal progetto “Salpiamo”, coordinato dalla dottoressa Mariacristina Tomaselli, finalizzato al potenziamento del Dipartimento di Salute Mentale. Esso – attuato in conformità al Decreto n. 113 del 13 febbraio 2023 dell’Assessorato regionale alla Salute – punta a migliorare la qualità dei servizi e comprende attività di prevenzione e informazione rivolte alla popolazione.

A sottolineare l’importanza di un’adeguata promozione della salute mentale è la dottoressa Alessandra Barone: “In Italia una persona su quattro sperimenta un disturbo mentale nel corso della vita – afferma la sociologa –. Tra i giovani, l’incidenza è in costante crescita: il 20% degli adolescenti ne è colpito, spesso prima dei diciotto anni; eppure, meno del 2% si rivolge ai Servizi Psichiatrici. Occorre dunque sensibilizzare e, soprattutto, raggiungere i cittadini con linguaggi nuovi, per abbattere i pregiudizi, prevenire gli esordi e favorire i percorsi di cura”.

583286
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube