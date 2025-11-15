  • 15 Novembre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria, la palestra dell’istituto Pappalardo dedicata a Giovanni Lo Magno

Il segretario cittadino di Forza Italia, La Rosa: “Un momento emozionante”
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 15 novembre 2025 – “È con profonda emozione e partecipazione che ho accolto la decisione di intitolare la palestra dell’istituto comprensivo Francesco Pappalardo a Giovanni Lo Magno, un giovane il cui ricordo continua a vivere attraverso l’instancabile impegno dell’associazione One Day at a Time”. Così dichiara Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, in occasione della cerimonia di intitolazione. “Questa non è solo un’iniziativa nel segno del ricordo – prosegue La Rosa – ma rappresenta una testimonianza viva di come l’eredità di Giovanni, prematuramente scomparso, si sia trasformata in una missione concreta a favore della nostra comunità. One Day at a Time non è soltanto un omaggio al suo nome, ma un’espressione di una comunità unita, fatta di persone, famiglie e giovani che si riconoscono nei valori di umiltà e di una filosofia di vita profonda”. L’associazione, nata per onorare la memoria di Giovanni, si distingue per il suo prezioso contributo nel sostenere strutture sanitarie dedicate alla cura dei giovani, offrendo supporto concreto alle famiglie in difficoltà e trasmettendo valori fondamentali alle nuove generazioni. “L’intitolazione della palestra – conclude La Rosa – non è solo un gesto simbolico, ma diventa una testimonianza tangibile di come la memoria possa trasformarsi in azione, ispirando le future generazioni. Colgo questa occasione per rivolgere un sincero e affettuoso abbraccio ai meravigliosi genitori di Giovanni, esempio di forza e dedizione”.

© Riproduzione riservata

