Modica | Sport

Il Frigintini Calcio in trasferta al “Megarello” con l’Atletico Megara gara difficile contro una squadra di spessore

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 15 novembre 2025 – Sarà un Frigintini in emergenza, quello che domani pomeriggio scenderà in campo al “Megarello” di Augusta per affrontare l’Atletico Megara nella gara valida per l’ottavo turno del girone D del campionato di Promozione.
Il tecnico Ciccio Di Rosa, infatti, tra infortuni e squalifiche dovrà rinunciare a parecchi titolari, ma non ne fa un dramma, perchè tutto il gruppo che allena gode della sua fiducia e chiunque sarà chiamato a scendere in campo sulla terra battuta del “Megarello” darà il massimo per non deludere le sue aspettative.
L’Atletico Megara, nonostante sia a metà classifica, è una squadra costruita per stazionare nelle zone alte della graduatoria e, anche se non sta attraversando un buon momento darà il tutto per tutto per invertire la rotta e provare a reinserirsi in zona playoff.
I neroverdi augustani, così come il Frigintini, sono reduci da una sconfitta nel turno precedente e la sfida di domenica potrebbe essere una partita cruciale per entrambe le squadre che, almeno sulla carta dovrebbero lottare per obiettivi stagionali ben diversi.
“Sarà sicuramente una partita dura – spiega Stefano Cultrera – non ci aspettiamo nulla di diverso rispetto alla gara contro l’Akragas di domenica scorsa, come per le altre partite di campionato e affronteremo tutti i match alla stessa maniera cercando di confermare le ottime prestazioni che fin qui abbiamo fatto. Peccato per il terreno di gioco che un pochino di penalizza anche se ci siamo allenati in un campo in terra battuta. Noi non abbasseremo l’asticella perchè non è il momento e non possiamo permettercelo. È vero che ci manca un po’ di esperienza, ma -continua – rispetto alle partite di inizio stagione i ragazzi ne hanno acquisita un po’. Io li ho incontrati inizialmente da avversario, ma adesso da loro compagno, ho trovato un ambiente totalmente cambiato in meglio, ma più che come gruppo, come comportamento in campo, perchè i miei compagni sono molto giovani, ma hanno degli atteggiamenti da persone mature. Continuiamo a lavorare – sottolinea – per cercare di crescere ancora, io sono qua non solo per dare una mano, ma anche per crescere insieme a loro. L’Atletico Megara, che la settimana scorsa ha perso lo scontro diretto con il Priolo, così come noi cercherà di dare il massimo, hanno il vantaggio di giocare in casa e sappiamo che troveremo un ambiente tosto. Noi – conclude l’ex Pro Ragusa – non possiamo sottovalutare il loro atteggiamento e dovremo battagliare dall’inizio alla fine come sicuramente faranno loro, ma speriamo di riuscire a dimostrare anche a livello di risultato quello che è ora il nostro valore”.
Al “Megarello” di Augusta, Atletico Megara – Frigintini Calcio sarà diretta dall’acese Diego Franco che si avvarrà della collaborazione di Elena Sedda e di Simone Sorace della sezione AIA di Catania. Calcio d’inizio fissato per le14,30.

