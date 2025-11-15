  • 15 Novembre 2025 -
Acate | Cronaca | News in primo piano

Notte di fiamme ad Acate: auto distrutta in Contrada Piano Torre

ACATE, 15 Novembre 2025  – Una notte di paura è stata vissuta in contrada Piano Torre ad Acate, dove un’automobile in sosta davanti a un’abitazione è stata completamente distrutta dalle fiamme. L’episodio è avvenuto intorno alle 3:00 del mattino.

Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria, che hanno lavorato per domare il violento incendio. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per i rilievi e un’ambulanza.

Purtroppo, a causa della densa colonna di fumo sprigionata dal rogo, l’uomo che risiede nell’immobile antistante l’auto è stato colto da un malore e ha richiesto assistenza sanitaria.

Al momento, le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per stabilire se si sia trattato di un corto circuito, di cause accidentali, o se l’origine del rogo sia di natura dolosa.

© Riproduzione riservata

