Trasferta in Puglia per l’Avimec Modica, i biancoazzurri ospiti della Capolista Castellana

Modica – Difficile trasferta in Puglia per l’Avimec Modica, che per la quarta giornata del girone Blu del campionato di serie A3, domenica alle 17 sarà di scena al “PalaGrotte” di Castellana ospite della capolista Bcc Tecbus. Un match dal coefficiente di difficoltà altissimo, visto che il sestetto di coach Distefano sarà ospite della capolista, ma in settimana i biancoazzurri si sono preparati al meglio consapevoli che Castellana è una squadra in forma smagliante e che ha già dimostrato di non essere in vetta alla classifica per caso. Partita importante sotto diversi aspetti per Checco Barretta che oltre a essere un ex dall’altra parte della rete si ritroverà da avversario il fratello Gianmarco. “Ho iniziato la stagione con un problema fisico che mi ha un po’ frenato – spiega Barretta – ora è tutto risolto e sto cercando di tornare in forma per dare maggiore sicurezza alla squadra sotto ogni punto di vista e non vedo l’ora di scendere in campo domenica. Sarà molto bello tornare a Castellana – continua – visto che li ho giocato una stagione nelle giovanili. Sappiamo che troveremo un ambiente molto caldo, personalmente conosco la maggior parte dei ragazzi che affronteremo e sappiamo che sono delle grandi persone e grandi atleti e non vedo l’ora di sfidarli e soprattutto di incontrare mio fratello per la prima volta da avversario e credo che sarà un’emozione incredibile incontrare tutta la mia famiglia, visto che in tribuna ci saranno anche i miei genitori. Loro – sottolinea – hanno detto che saranno imparziali anche se si aspettano il meglio da entrambi i figli. Dall’altra parte della rete – conclude Checco Barretta – troveremo una squadra completa con ragazzi molto affiatati che affrontano ogni gara con entusiasmo, includendo anche coach Barboni, tecnico di grande valore e molto competitivo e anche se sarà difficile non vedo l’ora di affrontarli”. A studiare le squadre avversarie e a raccogliere i numeri dell’Avimec Modica, insieme ai tecnici, c’è Alessandra Oggioni, al suo primo anno da scoutman in un campionato maschile di livello nazionale come la serie A3. “Castellana è un’ottima squadra – dichiara Alessandra Oggioni – stanno facendo delle bellissime prestazioni, ma noi siamo pronti a confrontarci con questa realtà. Questi miei primi mesi a Modica sono stati pieni di sfide e piene di cose nuove da affrontare, ma sono stati comunque mesi molto entusiasmanti anche perchè siamo riusciti a creare un bel gruppo riuscendo a creare anche un bel clima e delle belle dinamiche. Coach Distefano – continua – è un tecnico esigente, ma non ti fa pesare il lavoro e citando una frase che lui dice spesso “senza fretta, ma senza sosta” andiamo avanti e devo dire che ci stiamo incastrando molto bene. I numeri della squadra – conclude – non sono poi così negativi, anzi devo dire che sono degli ottimi numeri su molte fasi in cui stiamo lavorando, per cui abbiamo avuto dei miglioramenti che poi erano quelli sperati e aspettati, quindi- conclude Oggioni – adesso anche contro Castellana andremo in campo con tanto carattere, senza guardare troppo i numeri, ma con il giusto entusiasmo e la voglia di rifarci dall’ultima partita”.

