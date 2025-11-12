  • 12 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Novembre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Nuovo incidente in via Troisi, Scuderi: “Inammissibile”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 12 novembre 2025 – “L’ennesimo incidente verificatosi in via Troisi è l’ulteriore conferma di una situazione che non può più essere tollerata. È inaccettabile che una strada urbana sia trasformata in una pista da autodromo da parte di automobilisti e motociclisti irresponsabili, mettendo a repentaglio la sicurezza di chi quotidianamente vive e attraversa questa zona”. Così dichiara il consigliere comunale di Vittoria, Giuseppe Scuderi, stigmatizzando con forza la grave emergenza che da troppo tempo affligge via Troisi e l’intero quartiere.

Negli ultimi mesi, nonostante qualche settimana fa ci sia stata l’installazione di dissuasori di velocità con riferimento alla revisione del piano del traffico, la situazione non ha mostrato significativi miglioramenti. “Questi interventi, da soli, non bastano se non accompagnati da un efficace controllo repressivo. I residenti sono esasperati, vivono con la costante paura che l’ennesima corsa spericolata possa avere conseguenze tragiche” continua Scuderi.

Particolarmente preoccupante è il fenomeno dei motociclisti che, senza casco, si esibiscono in pericolose evoluzioni su una sola ruota. “Questo non è solo un problema di ordine pubblico, ma una vera e propria emergenza sociale. Stiamo parlando della vita delle persone, di famiglie che ogni giorno rischiano a causa dell’inciviltà di pochi”. Il consigliere Scuderi annuncia l’intenzione di presentare una mozione urgente al consiglio comunale affinché siano intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine e adottate misure più incisive per prevenire ulteriori tragedie. “È necessario un piano straordinario di sicurezza che contempli pattugliamenti costanti e sanzioni severe per i trasgressori. Solo così potremo restituire tranquillità ai cittadini di via Troisi e dell’intero quartiere”.

“Non possiamo più attendere che avvenga l’irreparabile. La sicurezza dei nostri concittadini deve essere una priorità assoluta” conclude Scuderi.

582642
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube