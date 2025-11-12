Ragusa. Espulso e rimpatriato nigeriano, condannato per tentato omicidio

RAGUSA, 12 Novembre 2025 – Un cittadino nigeriano, ritenuto un soggetto di elevata pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato espulso dal territorio nazionale e rimpatriato nel suo Paese d’origine.

L’uomo aveva scontato la quasi totalità di una pena detentiva di oltre tre anni per reati gravi che includevano tentato omicidio, lesioni personali ed estorsione. Le condanne definitive hanno motivato l’intervento amministrativo per ragioni di sicurezza.

Le operazioni di allontanamento sono state condotte con precisione dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa, in esecuzione di un provvedimento di espulsione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Trapani.

Il cittadino straniero, che si trovava ristretto presso la Casa Circondariale di Ragusa, ha ricevuto la notifica del provvedimento e, poco dopo, è stato trasferito. Il rimpatrio è avvenuto tramite vettore aereo, accompagnato da personale specializzato della Questura, garantendo così l’allontanamento definitivo dall’Italia.

Avere scontato la pena non cancella la pericolosità sociale in certi casi. In pratica, è stato accompagnato “alla porta d’uscita” più lontana possibile. Fine del soggiorno e della minaccia.

