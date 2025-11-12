  • 12 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa. Espulso e rimpatriato nigeriano, condannato per tentato omicidio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 12 Novembre 2025 – Un cittadino nigeriano, ritenuto un soggetto di elevata pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato espulso dal territorio nazionale e rimpatriato nel suo Paese d’origine.

L’uomo aveva scontato la quasi totalità di una pena detentiva di oltre tre anni per reati gravi che includevano tentato omicidio, lesioni personali ed estorsione. Le condanne definitive hanno motivato l’intervento amministrativo per ragioni di sicurezza.

Le operazioni di allontanamento sono state condotte con precisione dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa, in esecuzione di un provvedimento di espulsione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Trapani.

Il cittadino straniero, che si trovava ristretto presso la Casa Circondariale di Ragusa, ha ricevuto la notifica del provvedimento e, poco dopo, è stato trasferito. Il rimpatrio è avvenuto tramite vettore aereo, accompagnato da personale specializzato della Questura, garantendo così l’allontanamento definitivo dall’Italia.

Avere scontato la pena non cancella la pericolosità sociale in certi casi. In pratica, è stato accompagnato “alla porta d’uscita” più lontana possibile. Fine del soggiorno  e della minaccia.

582663
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube