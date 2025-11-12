  • 12 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Novembre 2025 -
Ragusa | Sindacale

Enti locali: Cgil, 120 comuni in Sicilia in dissesto o pre- dissesto. A Ragusa 7 su 12

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 12 novembre 2025 – Sette comuni sui 12 della provincia di Ragusa sono in stato di dissesto o pre dissesto, problema che riguarda complessivamente in tutta la Sicilia 120 amministrazioni locali. “E’ un problema grave che rischia di compromettere il tessuto sociale ed economico dell’intera Regione”, sostengono il segretario della Cgil Sicilia Alfio Mannino e il segretario della Cgil Ragusa, Giuseppe Roccuzzo che hanno scritto ai parlamentari nazionali eletti in Sicilia per chiedere “una norma , nell’ambito della legge di bilancio, che consenta agli enti di accedere a strumenti per potere disporre della liquidità necessaria a far fronte alla massa debitoria, evitando che gli interessi lievitino”. Per i comuni fino a 60 mila abitanti in dissesto o che non sono nelle condizioni di rispettare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la Cgil propone una erogazione di risorse per il tramite di Cassa Depositi e Prestiti, a totale copertura della massa debitoria e comunque fino a un importo complessivo di 150 milioni di euro. Per Cgil Sicilia e Cgil Ragusa infatti, “è la mancanza di liquidità ad accrescere le difficoltà per gli enti nel procedere a un rapido riequilibrio dei conti”.
“È evidente-affermano i due esponenti sindacali- che lo strumento attualmente previsto del dissesto finanziario non rappresenta più una soluzione efficace, soprattutto alla luce del fatto che diversi Comuni, dopo un primo dissesto, si trovano nuovamente, e in alcuni casi reiteratamente, nelle condizioni di partenza, se non peggiori”. Cgil Sicilia e Cgil Ragusa rilevano che su 74 enti locali che hanno deliberato in Sicilia il dissesto finanziario, oltre il 54 %, ovvero 40 enti, non è riuscito ad approvare in Consiglio Comunale l’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato, sintomo della manifesta difficoltà di riportare l’ente in bonis nel periodo quinquennale, così come previsto nel tuel”.
I comuni in queste condizioni, rileva la Cgil, “hanno difficoltà a erogare servizi essenziali per i cittadini a erogare gli stipendi ai lavoratori. Si bloccano inoltre la revisione delle piante organiche e le stabilizzazioni di lavoratori. Le ricadute negative si hanno anche su imprese che erogano servizi, come le cooperative sociali, che non riescono a pagare il personale”.
Si tratta dunque di “un problema dalle molteplici implicazioni”, sostengono Mannino e Roccuzzo , che sollecitano ai parlamentari una risposta “affinché il tema della crisi finanziaria dei Comuni trovi finalmente una risposta concreta, sostenibile e duratura”.

582649
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube