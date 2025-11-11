  • 11 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Novembre 2025 -
Cronaca | giarratana | Modica | News in primo piano

Omicidio del modicano Lucifora. Davide Corallo si costituisce dopo la definitiva condanna a 15 anni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Maria Capua Vetere, 11 Novembre 2025 –  Cala il sipario, almeno per ora, su uno dei casi giudiziari più dibattuti degli ultimi anni in provincia di Ragusa: l’omicidio del cuoco modicano Peppe Lucifora.

L’ex carabiniere Davide Corallo, di Giarratana, si è costituito, recandosi al carcere militare di Santa Maria Capua Vetere 8è un carabiniere), poche ore dopo la decisione della Prima sezione della Corte di Cassazione. Gli ermellini hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa, confermando di fatto la condanna a 15 anni di reclusione emessa in Appello.

Una sentenza, quella d’Appello (risalente al 20 gennaio scorso), che aveva ribaltato completamente l’esito del primo grado, quando, nel marzo del 2022, Corallo era stato assolto con formula piena e subito rimesso in libertà. La Procura di Ragusa e la parte civile (i tre fratelli di Lucifora, rappresentati dall’avvocato Ignazio Galfo) avevano appellato duramente quell’assoluzione.

L’omicidio risale al 10 novembre 2019, quando il corpo del cuoco, dipendente dell’Asp Ragusa,  fu ritrovato all’interno della sua casa in Largo XI Febbraio a Modica. Dopo un lungo iter processuale, la parola definitiva (per il momento) spetta alla Cassazione.

Il collegio difensivo di Corallo, composto dagli avvocati Orazio Lo Giudice del Foro di Caltagirone e Michele Vaira del Foro di Foggia – che si è avvalso anche della consulenza del generale in pensione dei Ris, Luciano Garofano – attende ora di conoscere le motivazioni del rigetto del ricorso. Solo dopo averle studiate si potrà valutare l’eventuale “prossima mossa”, in un caso che dimostra, ancora una volta, quanto la giustizia possa essere un percorso tortuoso e imprevedibile.

582626
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube