Notte di fuoco sul Monte Casasia a Monterosso Almo: roghi dolosi visibili dai centri abitanti

MONTEROSSO ALMO, 12 Novembre 2025 – Una notte di apprensione ha colpito il territorio di Monterosso Almo a causa di un vasto incendio divampato sul Monte Casasia. Il rogo, scoppiato in piena notte, ha rapidamente illuminato l’oscurità con bagliori visibili distintamente anche dai centri abitati circostanti, come testimonia la foto (di Alessandro Pantano).

Nonostante le basse temperature notturne, il fuoco si è propagato, alimentato con tutta probabilità dalle erbe secche residue presenti sul monte. Le dinamiche, secondo le prime valutazioni, lasciano pochi dubbi sulla matrice dolosa dell’evento: qualcuno avrebbe deliberatamente appiccato le fiamme.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile. Tuttavia, le operazioni di spegnimento si stanno rivelando estremamente complesse. A causa dell’oscurità e delle condizioni logistiche, le squadre sono riuscite per il momento solo a concentrarsi sull’isolamento dell’area per impedire che il fuoco si propaghi ulteriormente.

La speranza è che con l’arrivo dell’alba sia possibile un intervento aereo o, comunque, più incisivo via terra. Fino ad allora, l’obiettivo primario resta quello di contenere la diffusione del fronte del fuoco. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore. Un “riscaldamento” notturno che nessuno aveva chiesto, e che rischia di lasciare un segno amaro sul paesaggio.

foto Alessandro Pantano

Salva