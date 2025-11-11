Droga in Piazza Campailla a Modica: Il GIP scarcera i due giovani arrestati sabato. Disposto solo l’obbligo di firma

MODICA, 11 Novembre 2025 – Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Ragusa, Giovanni Infarinato, ha deciso di rimettere in libertà entrambi gli indagati, disponendo per loro il solo obbligo di firma. La vicenda dei due giovani modicani arrestati sabato sera in Piazza Albanese (Campailla) per spaccio di stupefacenti (arresti domiciliari per il 28enne e carcere per il 24enne), si concretizza con la convalida degli arresti.

I due, G.C. (28 anni), difeso dall’avvocato Loredana Calabrese, e S.S. (24 anni), difeso dall’avvocato Enrico Platania, sono comparsi davanti al magistrato per l’udienza di convalida e gli interrogatori di rito.

Il blitz della Polizia, scattato in un’area ad alta frequentazione, aveva portato al fermo dei due soggetti. Secondo l’accusa il 28enne era stato trovato in possesso di un quantitativo significativo: 30 dosi di cocaina e una dose di hashish, ed è accusato di aver effettuato cessioni a due soggetti. il più giovane, invece, sarebbe stato trovato con 4 dosi di hashish e una dose di cocaina in Piazza Albanese.

Nonostante la convalida degli arresti, al termine degli interrogatori, il Gip ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere garantite con una misura meno afflittiva della detenzione o degli arresti domiciliari, optando per l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’intervento della Polizia resta un segnale forte nell’intensificazione dei controlli volti a contrastare il fenomeno dello spaccio nelle zone centrali, ma la remissione in libertà con il solo obbligo di firma sposta ora il focus sulla prosecuzione delle indagini.

