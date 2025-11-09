Putin mente, i fedeli applaudono: anatomia della fiducia cieca…l’opinione di Rita Faletti

In Ucraina gli attacchi russi contro infrastrutture energetiche e civili vanno avanti senza sosta e la propaganda del Cremlino continua a macinare fandonie. Ultima in ordine di tempo quella sulla “liberazione” di Pokrovsk con cui Mosca vorrebbe dimostrare agli Stati Uniti che il Donetsk è tornato ai russi. Ad Anchorage, Trump aveva sperato di convincere Putin a fermare la guerra e Putin di convincere Trump sul tema del “ritorno delle regioni storiche”, riuscendo solo ad annoiare l’interlocutore, evidentemente poco interessato al passato. Quando invece il presidente russo gli aveva fatto credere che il Donetsk era quasi tutto sotto il controllo dell’esercito russo, che con le buone o le cattive si sarebbe preso il resto, a Trump erano servite le mappe del fronte che Zelensky gli avrebbe mostrato per capire che Putin ancora una volta aveva ingannato la sua buonafede. Era agosto e gli ucraini hanno ripreso il controllo del palazzo del consiglio regionale di Pokrovsk. Nella gara tra bandiere, in quella città a sventolare in questi giorni sono i colori ucraini. La situazione sul terreno è dunque diversa da quella diffusa dai canali telegram e inoltre la conquista del Donbass non si potrebbe ritenere conclusa a Pokrovsk. Ci sono città più grandi come Slovjansk e Kramatorsk con sistemi di difesa potenziati negli anni che costringerebbero gli aggressori a combattimenti lunghi diversi mesi. La disinformazione ha le ali, la realtà procede a passo di lumaca. A proposito invece delle “regioni storiche”, tema che sta molto a cuore a Putin e per niente a Trump, si tratta di una narrativa che il capo del Cremlino ha utilizzato per giustificare, a livello interno, le azioni militari e il sostegno ai movimenti separatisti nelle regioni occupate e presentare l’invasione dell’Ucraina come una guerra di difesa della patria russa contro l’aggressione dell’Occidente. Una tesi condivisa da alcuni intellettuali e politici nostrani pro Russia che affermano che siamo noi occidentali ad attivare politiche aggressive che mettono a rischio la pace voluta da Putin e adottano le stesse parole usate dal Cremlino per condannare il riarmo europeo. Una curiosa somiglianza con i “Partigiani della pace” finanziati dall’Urss per boicottare la nascita della Comunità europea di Difesa, ma rimasti in silenzio quando l’Unione sovietica invase l’Ungheria. Cambiano i tempi, certe ideologie rimangono. Tuttavia, fermo restando che le opinioni sono teoricamente tutte legittime, ciò che i media trascurano di sottolineare, per ignoranza o malafede, è la mancanza di parti essenziali che confuterebbero quelle opinioni e l’inserimento di menzogne sulle quali si punta per sostenerle. La più comune riguarda la presunta promessa fatta dal segretario di stato americano Baker a Gorbacev sul non allargamento ad est della Nato, “non un centimetro ad est”. Si era a pochi mesi dalla caduta del muro di Berlino e dallo sbriciolamento, ancora imprevedibile, dell’Unione Sovietica, e la questione della riunificazione della Germania era sul tavolo delle negoziazioni tra l’amministrazione Bush e i sovietici. Il cancelliere Khol premeva e Gorbacev faceva resistenza. In un’Europa divisa dalla cortina di ferro, la discussione era concentrata esclusivamente sulla questione tedesca: il passaggio di altri paesi dal Patto di Varsavia alla Nato era inimmaginabile. Gorbaciov non voleva neppure che la Germania dell’est, la Ddr, venisse incorporata nella Nato attraverso la Germania ovest. Per completezza di informazione, va detto che l’incontro Baker-Gorbaciov fu preceduto, a fine gennaio 1990, da un discorso del ministro degli Esteri della Germania ovest, Hans-Dietrich Genscher, il quale disse che una Germania unita avrebbe fatto parte della Nato, ma che la giurisdizione della Nato non si sarebbe estesa alla parte orientale (i territori della futura ex Ddr). Era questo il compromesso che, d’accordo con gli americani, si voleva proporre a Gorbaciov. Quindi, un’espansione ad est non era all’ordine del giorno. Gorbacev stesso, in un’intervista del 2014 disse: “La questione dell’espansione della Nato non è stata affatto discussa, e non è stata discussa in questi anni. Lo dico con piena responsabilità. Nessun paese dell’Europa orientale ha sollevato la questione, nemmeno dopo la cessazione di esistere del Patto di Varsavia nel 1991. Nemmeno i leader occidentali l’hanno sollevata.” Putin, al contrario, ha manipolato la verità sostenendo che l’Occidente ha tradito la promessa fatta nel 1990, con buona pace dei suoi fan, di intellettuali nostalgici e storici filorussi che continuano a difendere le ragioni di Mosca e negare il diritto all’autodeterminazione dell’Ucraina. Sono gli stessi che, privi del senso del ridicolo, accusano l’Occidente di derive autoritarie. Il doppio standard politico e morale che ha radici profonde nella cultura del comunismo italiano. Dimmi cosa pensi e ti dirò chi sei.

