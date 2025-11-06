Rischio multe per Modica: Maggioranza sotto accusa. “Ritardo sulla “Relazione di Programma”

Modica, 6 Novembre 2025 — Bufera politica al Comune di Modica. I gruppi consiliari DC, Siamo Modica e Radici Iblee hanno presentato un’Interrogazione Urgente al Sindaco, denunciando la grave e prolungata omissione della “Relazione sullo stato di attuazione del programma” amministrativo.

Secondo i consiglieri, il Sindaco avrebbe dovuto presentare la relazione entro il 5 agosto 2025, ovvero 60 giorni dopo il compimento del secondo anno di insediamento (5 giugno 2023), come imposto dalla Legge Regionale n. 3/2024 (ex art. 17 L.R. n. 7/1992).

“Tale inadempienza non è solo un atto di scarsa trasparenza,” affermano i gruppi, “ma espone direttamente le casse comunali a gravi sanzioni economiche.”

Il ritardo, che ad oggi supera i tre mesi, comporta l’attivazione di una procedura sanzionatoria regionale che si traduce in una riduzione dei trasferimenti regionali pari all’1% per ogni mese di ritardo. L’attuale danno economico stimato per il Comune di Modica supera i 40.000 euro.

Oltre al danno erariale, la legge prevede anche una riduzione del 10% dell’indennità di funzione del Sindaco.

Nell’interrogazione, i consiglieri chiedono al Sindaco di relazionare immediatamente su quanto accaduto, porre in essere tutti gli atti necessari per evitare che la sanzione continui a lievitare.

Parallelamente, il Segretario Generale e il Dirigente del Settore Finanziario sono stati invitati a relazionare sull’applicazione della riduzione dell’indennità del Sindaco. L’interrogazione è stata inoltrata con richiesta di discussione urgente nella seduta consiliare già fissata per lunedì 10 novembre.

