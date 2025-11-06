  • 6 Novembre 2025 -
Modica | Politica | Slider

Modica, stallo disabili conteso in Via Modica Sorda: interrogazione di Paolo Nigro solleva dubbi di legittimità

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06 Novembre 2025 – Uno stallo riservato ad un soggetto diversamente abile in Via Modica Sorda, al civico 160/A, finisce sotto la lente d’ingrandimento del Consiglio Comunale. Il consigliere Paolo Nigro (Lista Siamo Modica) ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti e relazionare sull’iter procedurale che ha portato all’emissione dell’Ordinanza n. 488/PL del 03/10/2025.

L’atto, emesso dal Comandante della Polizia Locale, istituirebbe uno stallo riservato (con specifica autorizzazione n.711) in adiacenza all’abitazione del richiedente. Tuttavia, il consigliere Nigro ha sollevato una serie di perplessità che mettono in discussione la legittimità della procedura: al civico 160/A era già presente uno “stallo generico” per disabili, di cui il richiedente, essendo titolare di autorizzazione,  già usufruiva. L’istituzione di uno stallo ad personam (riservato) in un’area già servita appare ridondante.

“Secondo le informazioni raccolte, il richiedente risulterebbe essere proprietario di un garage nello stesso immobile di residenza. Questo elemento, se confermato, contravverrebbe a quanto disciplinato dall’art. 381 comma 5 del regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR n.495/1992 e smi), che in genere non concede il diritto allo stallo riservato in presenza di disponibilità di parcheggio privato – spiega Nigro.

Rilevando i “dubbi di legittimità” sull’iter seguito, il consigliere Nigro ha formalmente invitato gli Assessori competenti, il Dirigente del Settore Affari Generali e il Comandante della Polizia Locale a relazionare in merito. L’obiettivo è accertare il pieno rispetto della normativa vigente sia per il caso specifico di Via Modica Sorda 160/A, sia per eventuali altri casi analoghi giacenti presso gli uffici.

L’interrogazione è stata depositata al Presidente della Civica Assise con la richiesta di essere inserita all’Ordine del Giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale. Ci si attende una risposta chiara e documentata per dirimere la questione e garantire la corretta applicazione della legge in materia di stalli per soggetti diversamente abili.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

