  • 6 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Novembre 2025 -
Attualità | Ispica

Ispica punta sull’E-Bike: in arrivo il noleggio di bici elettriche e nuova segnaletica per i turisti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 06 Novembre 2025 – Aria di rinnovamento e di mobilità sostenibile a Ispica. La città si prepara ad accogliere turisti e cittadini con due importanti novità, frutto dei progetti del GAL Terra Barocca: l’introduzione di un servizio di bike-sharing con bici elettriche e l’installazione di una nuova segnaletica turistica in città.

Grazie al progetto sulla mobilità sostenibile, Ispica ha ottenuto 12 e-bike (bici elettriche) che andranno ad arricchire un circuito di bike-sharing che coinvolge tutti i Comuni del GAL (Ispica, Modica, Ragusa, Scicli e Santa Croce Camerina).

Il servizio, particolarmente apprezzato dai visitatori, sarà gestito localmente dalla Pro Loco, ben guidata dal Dott. Giorgio Caccamo. L’obiettivo è chiaro: rendere la Città di Ispica non solo più accessibile ed ecologica, ma anche decisamente a misura di persona. Insomma, un’ottima scusa per lasciare l’auto a casa e godersi il Barocco in scioltezza.

Contemporaneamente, è stata installata una nuova cartellonistica turistica in diversi punti della città. Questa segnaletica è progettata per guidare i visitatori verso i principali siti architettonici e naturalistici di Ispica.

Un focus particolare è stato dato all’info-point, situato presso l’ex Mattatoio, dove a breve nascerà il primo Museo di Ispica. Nuovi pannelli informativi completano l’opera, fornendo mappe dettagliate dei siti da non perdere.

Soddisfatti il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore al GAL Massimo Dibenedetto, che commentano l’iniziativa con entusiasmo:

“Passo dopo passo, in questo caso pedalata dopo pedalata, abbiamo avviato il percorso per rendere la nostra città più appetibile al circuito turistico. Stiamo lavorando per far rientrare Ispica nel circuito nazionale e internazionale delle mete turistiche.”

582166
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube