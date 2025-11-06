Ispica punta sull’E-Bike: in arrivo il noleggio di bici elettriche e nuova segnaletica per i turisti

ISPICA, 06 Novembre 2025 – Aria di rinnovamento e di mobilità sostenibile a Ispica. La città si prepara ad accogliere turisti e cittadini con due importanti novità, frutto dei progetti del GAL Terra Barocca: l’introduzione di un servizio di bike-sharing con bici elettriche e l’installazione di una nuova segnaletica turistica in città.

Grazie al progetto sulla mobilità sostenibile, Ispica ha ottenuto 12 e-bike (bici elettriche) che andranno ad arricchire un circuito di bike-sharing che coinvolge tutti i Comuni del GAL (Ispica, Modica, Ragusa, Scicli e Santa Croce Camerina).

Il servizio, particolarmente apprezzato dai visitatori, sarà gestito localmente dalla Pro Loco, ben guidata dal Dott. Giorgio Caccamo. L’obiettivo è chiaro: rendere la Città di Ispica non solo più accessibile ed ecologica, ma anche decisamente a misura di persona. Insomma, un’ottima scusa per lasciare l’auto a casa e godersi il Barocco in scioltezza.

Contemporaneamente, è stata installata una nuova cartellonistica turistica in diversi punti della città. Questa segnaletica è progettata per guidare i visitatori verso i principali siti architettonici e naturalistici di Ispica.

Un focus particolare è stato dato all’info-point, situato presso l’ex Mattatoio, dove a breve nascerà il primo Museo di Ispica. Nuovi pannelli informativi completano l’opera, fornendo mappe dettagliate dei siti da non perdere.

Soddisfatti il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore al GAL Massimo Dibenedetto, che commentano l’iniziativa con entusiasmo:

“Passo dopo passo, in questo caso pedalata dopo pedalata, abbiamo avviato il percorso per rendere la nostra città più appetibile al circuito turistico. Stiamo lavorando per far rientrare Ispica nel circuito nazionale e internazionale delle mete turistiche.”

