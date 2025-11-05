Doppia scadenza a Modica: tesserini AST e rimborso trasporto scolastico

Modica, 05 Novembre 2025 – L’Assessore alle Politiche educative e sociali, Concetta Spadaro, ha lanciato un doppio avviso importante per i cittadini di Modica, con due scadenze ravvicinate per l’ottenimento di benefici legati ai trasporti. Meglio non aspettare l’ultimo minuto, il 2026 è dietro l’angolo!
È tempo di rinnovare la richiesta per il tesserino di libera circolazione AST per il 2026, destinato ai portatori di handicap e invalidi civili che utilizzano i servizi extraurbani.
- Chi ha diritto? Portatori di handicap e invalidi civili con invalidità non inferiore al 67% e invalidi per servizio (categorie dalla 1ª alla 5ª), indipendentemente da età e reddito.
- Dove scaricare il modulo?
- Sito del Comune di Modica: www.comune.modica.rg.it
- Ufficio Archivio e Protocollo dei Servizi sociali (ex Palazzo AZASI, primo piano) in via Resistenza Partigiana n. 38/40.
- Scadenza Tassativa: La domanda, in duplice copia, deve essere presentata entro e non oltre il 25 novembre.
- Dopo la scadenza: Saranno accettate solo le richieste di chi maturerà il diritto al beneficio dopo il 30 novembre 2025.
- Modalità di Invio:
- Email:
servizisociali@comune.modica.rg.it
- PEC:
servizisociali.comune.modica@pec.it
- Consegna a mano (personale o delegata) all’ufficio Servizi Sociali.
- Email:
Aperti anche i termini per il rimborso degli abbonamenti o dei titoli di viaggio extraurbani per l’anno scolastico 2025-26, rivolto agli studenti pendolari che frequentano la scuola secondaria di secondo grado fuori Modica.
- Requisiti:
- Residenza nel Comune di Modica.
- Frequenza di indirizzi scolastici in un altro comune non presenti nel territorio cittadino.
- Cosa viene rimborsato? Abbonamenti o titoli di viaggio per un periodo di 9 mesi (da settembre 2025 a maggio 2026).
- Scadenza Richiesta: 30 novembre.
- Documentazione: I moduli (scaricabili dal sito del Comune) vanno corredati dai titoli di viaggio in originale.
- Contatti per Informazioni/Aiuto:
- Email:
serviziscolastici@.comune.modica.rg.it
- Telefono: 346/655818
