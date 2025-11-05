Doppia scadenza a Modica: tesserini AST e rimborso trasporto scolastico

Modica, 05 Novembre 2025 – L’Assessore alle Politiche educative e sociali, Concetta Spadaro, ha lanciato un doppio avviso importante per i cittadini di Modica, con due scadenze ravvicinate per l’ottenimento di benefici legati ai trasporti. Meglio non aspettare l’ultimo minuto, il 2026 è dietro l’angolo!

È tempo di rinnovare la richiesta per il tesserino di libera circolazione AST per il 2026, destinato ai portatori di handicap e invalidi civili che utilizzano i servizi extraurbani.

Chi ha diritto? Portatori di handicap e invalidi civili con invalidità non inferiore al 67% e invalidi per servizio (categorie dalla 1ª alla 5ª), indipendentemente da età e reddito.

Portatori di handicap e invalidi civili con e invalidi per servizio (categorie dalla 1ª alla 5ª), indipendentemente da età e reddito. Dove scaricare il modulo? Sito del Comune di Modica: www.comune.modica.rg.it Ufficio Archivio e Protocollo dei Servizi sociali (ex Palazzo AZASI, primo piano) in via Resistenza Partigiana n. 38/40.

Scadenza Tassativa: La domanda, in duplice copia, deve essere presentata entro e non oltre il 25 novembre .

La domanda, in duplice copia, deve essere presentata . Dopo la scadenza: Saranno accettate solo le richieste di chi maturerà il diritto al beneficio dopo il 30 novembre 2025.

Saranno accettate le richieste di chi maturerà il diritto al beneficio dopo il 30 novembre 2025. Modalità di Invio: Email: servizisociali@comune.modica.rg.it PEC: servizisociali.comune.modica@pec.it Consegna a mano (personale o delegata) all’ufficio Servizi Sociali.



Aperti anche i termini per il rimborso degli abbonamenti o dei titoli di viaggio extraurbani per l’anno scolastico 2025-26, rivolto agli studenti pendolari che frequentano la scuola secondaria di secondo grado fuori Modica.

Requisiti: Residenza nel Comune di Modica. Frequenza di indirizzi scolastici in un altro comune non presenti nel territorio cittadino.

Cosa viene rimborsato? Abbonamenti o titoli di viaggio per un periodo di 9 mesi (da settembre 2025 a maggio 2026).

Abbonamenti o titoli di viaggio per un periodo di (da settembre 2025 a maggio 2026). Scadenza Richiesta: 30 novembre .

. Documentazione: I moduli (scaricabili dal sito del Comune) vanno corredati dai titoli di viaggio in originale .

I moduli (scaricabili dal sito del Comune) vanno corredati dai . Contatti per Informazioni/Aiuto: Email: serviziscolastici@.comune.modica.rg.it Telefono: 346/655818



