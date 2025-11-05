  • 5 Novembre 2025 -
Attualità | Modica

Doppia scadenza a Modica: tesserini AST e rimborso trasporto scolastico

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 05 Novembre 2025 – L’Assessore alle Politiche educative e sociali, Concetta Spadaro, ha lanciato un doppio avviso importante per i cittadini di Modica, con due scadenze ravvicinate per l’ottenimento di benefici legati ai trasporti. Meglio non aspettare l’ultimo minuto, il 2026 è dietro l’angolo!

È tempo di rinnovare la richiesta per il tesserino di libera circolazione AST per il 2026, destinato ai portatori di handicap e invalidi civili che utilizzano i servizi extraurbani.

  • Chi ha diritto? Portatori di handicap e invalidi civili con invalidità non inferiore al 67% e invalidi per servizio (categorie dalla 1ª alla 5ª), indipendentemente da età e reddito.
  • Dove scaricare il modulo?
    • Sito del Comune di Modica: www.comune.modica.rg.it
    • Ufficio Archivio e Protocollo dei Servizi sociali (ex Palazzo AZASI, primo piano) in via Resistenza Partigiana n. 38/40.
  • Scadenza Tassativa: La domanda, in duplice copia, deve essere presentata entro e non oltre il 25 novembre.
  • Dopo la scadenza: Saranno accettate solo le richieste di chi maturerà il diritto al beneficio dopo il 30 novembre 2025.
  • Modalità di Invio:
    • Email: servizisociali@comune.modica.rg.it
    • PEC: servizisociali.comune.modica@pec.it
    • Consegna a mano (personale o delegata) all’ufficio Servizi Sociali.

Aperti anche i termini per il rimborso degli abbonamenti o dei titoli di viaggio extraurbani per l’anno scolastico 2025-26, rivolto agli studenti pendolari che frequentano la scuola secondaria di secondo grado fuori Modica.

  • Requisiti:
    1. Residenza nel Comune di Modica.
    2. Frequenza di indirizzi scolastici in un altro comune non presenti nel territorio cittadino.
  • Cosa viene rimborsato? Abbonamenti o titoli di viaggio per un periodo di 9 mesi (da settembre 2025 a maggio 2026).
  • Scadenza Richiesta: 30 novembre.
  • Documentazione: I moduli (scaricabili dal sito del Comune) vanno corredati dai titoli di viaggio in originale.
  • Contatti per Informazioni/Aiuto:
    • Email: serviziscolastici@.comune.modica.rg.it
    • Telefono: 346/655818
582068
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all'autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

