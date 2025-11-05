Arresto omicidio Peppe Ottaviano, il plauso del sindaco di Scicli alla Procura di Ragusa e ai Carabinieri

SCICLI, 05 Novembre 2025 – Il sindaco di Scicli Mario Marino ha espresso oggi il proprio grazie alla Procura della Repubblica di Ragusa e all’Arma dei Carabinieri per l’arresto del presunto autore dell’omicidio di Peppe Ottaviano, avvenuto il 12 maggio 2024.

È stata una indagine lunga, complessa, articolata, che ha richiesto l’impiego di modernissimi mezzi investigativi. La professionalità degli inquirenti ha permesso, dopo mesi di attesa, di giungere all’individuazione del presunto autore del delitto.

È un giorno triste per Scicli, che rinnova il proprio dolore per la morte di Peppe, ma anche di sollievo per la comunità che oggi sa come l’autore dell’omicidio sia stato assicurato alla giustizia.

