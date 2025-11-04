  • 4 Novembre 2025 -
Cronaca | Ispica | Modica | News in primo piano

Tragico incidente sulla Siracusa-Modica: un morto tra gli svincoli di Modica e Ispica

MODICA, 04 Novembre 2025 – Mattinata drammatica oggi sull’autostrada Siracusa-Modica, dove un grave incidente stradale ha causato una vittima. Lo scontro mortale è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Modica e Ispica, in direzione di Siracusa.

Secondo le prime informazioni, nello scontro – la cui dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento – una persona ha purtroppo perso la vita.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Noto, che stanno gestendo la situazione e conducendo i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Presenti anche i mezzi di soccorso del 118.

La Polstrada ha disposto la regolazione del traffico sull’arteria interessata e, per garantire la sicurezza delle operazioni, ha rivolto un appello agli automobilisti in transito. Si raccomanda di procedere con la massima prudenza e di moderare la velocità in prossimità del luogo dell’incidente.

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

