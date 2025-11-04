  • 4 Novembre 2025 -
  4 Novembre 2025
Modica | News in primo piano | Politica

Il clima politico a Modica: tensione alta e gelate impreviste. Fratelli d’Italia e Voce Libera abbandonano riunione

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 04 Novembre 2025 – Il previsto vertice di centrodestra di ieri sera a Modica ha messo in luce un clima politico dominato dalla tensione sotterranea e da un palese disallineamento tra gli alleati e la maggioranza che sostiene il sindaco Maria Monisteri.

Andiamo ai fatti: il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Nanì, era entrato al tavolo con la dichiarata intenzione di offrire sostegno esterno, un gesto distensivo. La temperatura, tuttavia, è crollata a zero quando il sindaco Monisteri ha fatto emergere la visita preventiva e non concordata dell’ex consigliere Tato Cavallino, presentatosi in nome del coordinatore provinciale, Giovanni Moscato. Questo ha creato un clima di sospetto e delegittimazione attorno al ruolo di Nanì. Il suo abbandono della riunione (“Lascio il tavolo per raccordarmi col partito“) è l’eloquente termometro di un partito che, a livello locale, non sembra parlare con una sola voce.

Il sindaco Maria Monisteri ha mantenuto una linea ferma, quasi glaciale, rispetto alle richieste di rimpasto. Ha fatto da “scudo” alla sua Giunta, rispondendo alle pressioni con la massima soddisfazione per l’operato dei suoi. La sua frase, “Gli Assessori stanno lavorando bene, e la città sta bene,” è un messaggio chiaro: il clima in maggioranza è percepito come stabile dalla sindaca, e ogni tentativo di turbolenza viene respinto al mittente.

La reazione di Giorgio Civello, Margherita Cascino e Michelangelo Aurnia di “Voce Libera”, che chiedevano l’azzeramento della Giunta, evidenzia un clima di profondo malcontento strategico. Non è solo una questione di posti, ma di visione: i tre ritengono che solo un reset completo possa creare il clima politico necessario a “rianimare la città”. Il loro rifiuto di un assessorato offerto a “Voce Libera” conferma che l’obiettivo non è il singolo incarico, ma un cambio radicale di atmosfera e direzione politica.

In sintesi, il clima è di stallo armato: il sindaco non arretra, i dissidenti chiedono la rivoluzione, e FdI mostra una preoccupante fibrillazione interna. La “quiete” apparente nasconde una pressione politica che presto potrebbe esplodere, o magari, semplicemente, sbollire. Staremo a vedere chi avrà ragione sul fatto che la città “sta bene.”

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Il clima politico a Modica: tensione alta e gelate impreviste. Fratelli d’Italia e Voce Libera abbandonano riunione”

  1. Jack

    Giorgio Civello, Margherita Cascino e Michelangelo Aurnia di “Voce Libera” devono chiedere l’azzeramento non solo della Giunta, ma le dimissioni della Sindaca e lo scioglimento del Consiglio Comunale. Altrimenti sono solo manovre pre-elettorali e di strategie del dopo Monisteri.

