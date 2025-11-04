L’Avimecc Volley Modica torna in palestra, i biancoazzurri preparano il big match con Reggio Calabria

Modica, 04 novembre 2025 – Archiviato con moderata soddisfazione il successo in quattro set contro Galatone, l’Avimecc Modica da oggi torna in palestra per preparare il secondo turno casalingo consecutivo assegnato dal calendario di serie A3, che nell’anticipo di sabato, valido per la terza giornata del Girone Blu, vedrà i “Galletti” ospitare al “PalaRizza”, (fischio d’inizio alle 19), la “corazzata” Domotek Reggio Calabria.

Coach Enzo Distefano e il suo staff, focalizzeranno la loro attenzione, sugli errori commessi nel match contro la formazione leccese nel turno precedente e lavoreranno nello stesso tempo sulle strategia da attuare sabato prossimo contro il sestetto reggino che, insieme a Gioia del Colle è indicato dagli addetti ai lavori tra le formazioni favorite per il salto di serie.

In casa biancoazzurra si ha la consapevolezza che, il match con Reggio Calabria sarà ancora più difficile del precedente con Galatone, perchè i ragazzi di Polimeni sono un sestetto forte e ben organizzato, ma i biancoazzurri vogliono farsi trovare pronti per affrontare un match, dove i loro avversari partono con il favore del pronostico e provare a sovvertirlo.

Giocare al “PalaRizza” dovrebbe essere un fattore importante, come è stato dimostrato domenica scorsa con Galatone, con i tifosi, che nei momenti di maggiore difficoltà della squadra hanno dato un segnale forte e aiutato tantissimo Chillemi e compagni a superare il momento con il loro incitamento. E anche la squadra chiama a raccolta i propri sostenitori e li invita a sostenerli anche sabato contro Reggio Calabria e cercare di spingerli verso un risultato positivo.

Salva