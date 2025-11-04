  • 4 Novembre 2025 -
Cultura | Modica

Il poeta modicano Domenico Pisana, relatore ad un convegno in Egitto

I lavori si svolgeranno presso l’Archivio e Biblioteca Umberto I al Cairo
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 04 novembre 2025 – Il Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana, interverrà al convegno che si terrà l’8 e 9 novembre in Egitto, al Cairo, sul tema “Pensiero, arte e dialogo tra Italia ed Egitto. Dall’antichità ai giorni d’oggi”. I lavori si svolgeranno presso l’Archivio e Biblioteca Umberto I al Cairo.
Invitato dalla prof.ssa Wafaa El Beih (nella foto) , docente di Letteratura italiana all’Università di Helwan e direttrice della Biblioteca e dell’Archivio, Pisana relazionerà nella mattinata del 9 novembre sul tema “L’Egitto nella letteratura, cinema e teatro italiani” per evidenziare come l’Egitto, terra millenaria intrisa di fascino esotico, mistero e storia profonda, abbia esercitato un’influenza duratura sulla cultura italiana, trovando fertile terreno di espressione nella letteratura, nel cinema e nel teatro.
I temi che saranno affrontati nei due giorni del convegno sono “Migrazioni”, “Letteratura e poesia”, “Sguardi di donna”, “Giornalismo e memoria”, “Cibo e cultura” e “Arte e scienza”. Tra i relatori del secondo giorno, insieme a Domenico Pisana, Wafaa El Beih, Tarek Ahmed, Gianluca Cinelli, Elsaid Mohamed Mowafy, Francesca Rondinelli, Salvatore Morra, Patrizia Piredda , Flavia Orsati , Sobhi Ashour , Floriana Chailly.
“Questa mia esperienza egiziana coincide con un evento di questi giorni: il Grand Egyptian Museum (Gem), situato vicino alle piramidi di Giza, è stato ufficialmente inaugurato con una solenne cerimonia. Per la sua imponenza – è il museo più esteso al mondo – è stato ribattezzato “la quarta piramide”, dopo quelle millenarie di Cheope, Chefren e Micerino, alle quali è ora collegata da un passaggio lungo due chilometri. Sarà un piacere poterlo visitare – spiega Pisana – insieme agli amici del gruppo “Egitto Ora”, guidato dal prof. Ossama Fawzy, con i quali curo da alcuni anni la rubrica Poesia e letteratura”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

