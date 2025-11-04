  • 4 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Novembre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Approvato in Giunta lo schema di bilancio di previsione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 04 novembre 2025 – “Ieri abbiamo approvato in Giunta comunale lo schema di bilancio di previsione e la relativa proposta al Consiglio Comunale.
In questi 7 anni – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – tutti gli strumenti finanziari (rendiconto, previsione, consolidato) sono stati sempre approvati nei termini di legge; quest’anno in anticipo anche rispetto alle altre annualità: un ulteriore segnale di un’attenta programmazione strategica, operativa, finanziaria e contabile.
Il bilancio di previsione vede il potenziamento dei servizi ai cittadini (Servizi sociali, in particolar modo per disabilità, minori, donne vittime di violenza; Università; Ambiente e Igiene urbana; Mobilità; Verde pubblico e cimiteri), secondo un’azione strutturale di migliore utilizzo delle risorse, che è figlia proprio della solidità economica dell’Ente e della sua capacità di programmare.
Ragusa si conferma inoltre una città in via di rigenerazione: il bilancio prevede infatti nuovi interventi di lavori pubblici con la nuova FUA (Aree Urbane Funzionali) e nuovi finanziamenti regionali e nazionali, aggiornando il piano triennale delle opere pubbliche che trova adeguata copertura finanziaria. Ringrazio tutta la macchina comunale e in particolar modo gli Uffici di Ragioneria per questo fondamentale lavoro di programmazione”.

“I dati dimostrano un generale, costante e ulteriore potenziamento dei servizi comunali – dichiara l’assessore al Bilancio, Giovanni Iacono – a fronte anche di minori entrate e senza alcun aumento della pressione tributaria, che in questi 7 anni è stata anzi gradualmente ridotta.
Come ci riusciamo? Proseguendo negli interventi di equità fiscale, con il potenziamento delle attività di recupero evasione e morosità in un nuovo e rinnovato rapporto con l’utenza fatto da avvisi bonari, ravvedimenti operosi, massima rateizzazione, nuovi servizi di sportello e telematici per i contribuenti.
Il bilancio approvato prevede che le entrate da permessi di costruire vengano maggiormente destinate ad interventi per la sicurezza e la viabilità cittadina per la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione, per le contrade, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Sono quasi 1,3 milioni di euro le somme previste per manutenzioni.
Anche per il 2026 si prevedono maggiori incassi dalla imposta di soggiorno destinati alle attività di sostegno allo sviluppo turistico e territoriale.
La buona gestione contabile patrimoniale ha consentito di non essere anche per il 2026 soggetti al vincolo della percentuale minima di copertura dei servizi individuali del 36 %, consentendo quindi ai Cittadini ragusani di ottenere servizi a cominciare da quelli sportivi, asili nido, espurgo pozzi, ecc a quasi totale carico del Comune.
Per il 2026 lo schema di bilancio non prevede di accantonare somme per il fondo passività e grazie ai parametri positivi di tempestività dei pagamenti e stock debito, il Comune di Ragusa non ha l’obbligo di accantonamento del Fondo Garanzia debiti commerciali.
Sono vantaggi concreti che sono figli tanto di una politica oculata e lungimirante quanto di tutti gli onesti cittadini ragusani, primi beneficiari di un Comune solido”.

581936
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube