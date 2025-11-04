  • 4 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Modica Calcio. Mercoledì di Coppa Italia in casa della Messana per i quarti

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 04 novembre 2025 – Assorbita l’emozione per la prima al “Pietro Scollo” con la vittoria nel derby, per il Modica Calcio è tempo di tornare a concentrarsi sul campo. Mercoledì è tempo di Coppa Italia in quel di Messina per affrontare una big di questa stagione, la Messana.
Il tecnico rossoblù, Filippo Raciti, dovrà fare a meno degli squalificati Bonanno e Federico, così come degli infortunati Mallia, Maimone e Simone Brugaletta. Per il resto potrà contare su un gruppo affiatato e che gioca sulle ali dell’entusiasmo, pur dovendo dosare le fatiche dopo un impegno importante come quello contro il Vittoria.
La Messana arriva alla sfida da capolista, insieme al Modica e all’Avola, in un trio di grande qualità e organizzazione calcistica. La formazione allenata da Cosimini è una squadra ben messa in campo e con grandi valori sportivi tra le fila della propria rosa, una di quelle squadre dal quale ti aspetti un campionato importante e che mercoledì potrà pure sfruttare a pieno il fattore campo per uno scontro diretto che deciderà, in 180’, la prima semifinalista di questa Coppa Italia, in attesa di sapere l’esito dell’altra sfida tra Vittoria e Acquedolcese.
Vediamo quindi i convocati di Filippo Raciti per questo primo scontro di Coppa Italia:
Portieri: Romano, Calabrese.
Difesori: Brugaletta N., Mollica, Spadaro S., Intzidis, Sangarè, Lucenti.
Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Alioto, Cappello.
Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres.

© Riproduzione riservata

