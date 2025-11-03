Contributi ordinari 2025 per il Terzo Settore Sociale a Ragusa

Ragusa, 03 novembre 2025 – Il Comune di Ragusa ha pubblicato nel suo sito istituzionale l’avviso per la concessione di contributi economici ordinari in favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) operanti nel settore sociale.

L’iniziativa, promossa dal Settore VII – Servizi alla Persona – Politiche dell’Istruzione, è finalizzata a sostenere le attività istituzionali ordinarie realizzate o da realizzare nell’anno 2025 dagli ETS senza finalità di lucro.

I contributi sono destinati agli Enti del Terzo Settore operanti in ambito sociale, che abbiano sede nel territorio comunale o che, pur avendola altrove, propongano attività da svolgersi nel Comune di Ragusa.

Le aree di attività per cui è possibile presentare domanda includono la promozione ed educazione sociale e sanitaria, la tutela della maternità, dell’infanzia e della prima età evolutiva, l’aggregazione giovanile e prevenzione del disagio e della devianza giovanile, la tutela, sostegno e assistenza per la popolazione anziana e i cittadini diversamente abili, il superamento dei divari sociali e culturali e promozione dei diritti, l’assistenza e tutela dei cittadini inabili, il recupero e la prevenzione delle tossicodipendenze o alcooldipendenze e la promozione e l’attuazione delle pari opportunità.

Le istanze di contributo, redatte sull’apposita modulistica reperibile nel sito del Comune di Ragusa, devono pervenire entro il 3 dicembre 2025. La domanda, e la documentazione richiesta possono essere presentate o brevi manu presso l’Ufficio Protocollo, c.so Italia 72 o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it .

L’avviso integrale è la relativa modulistica per la presentazione delle istanze sono reperibili al link https://www.comune.ragusa.it/it/news/avviso-per-la-concessione-di-contributi-economici-ordinari-in-favore-degli-enti-del-terzo-settore-operanti-nel-settore-sociale-nel-territorio-comunale

Salva