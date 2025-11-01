La PVT Modica batte la capolista e l’aggancia in classifica

Modica, 01 novembre 2025 – Ci voleva una partita praticamente perfetta per avere la meglio dell’imbattuta capolista Grotte Castellana Volley ed una partita perfetta è arrivata. La PVT si riprende come meglio non poteva dopo la battuta d’arresto di Napoli battendo nettamente le pugliesi allenate da Massimiliano Ciliberti che avevano fin qui fatto percorso netto nelle precedenti tre partite di campionato. Tra le padroni di casa sugli scudi Sofia Barbaro, bene la giovane Clemente subentrata in corsa a Palazzi. Nel Castellana spicca la solita Corradetti anche se non è stata devastante come lo scorso anno quando tornò a casa con 30 punti a referto. Il primo set è senza dubbio il più equilibrato come da pronostico. Si gioca punto su punto nonostante le tante, troppe forse, battute sbagliate dalle ospiti. Modica batte bene e la ricezione pugliese soffre, in particolar modo Cabassa che viene richiamata in panchina per Vega. Barbaro è inarrestabile soprattutto in diagonale. L’errore di Stroppa sull’ultimo attacco è da matita blu e vale il 25-22 per le padroni di casa.Si divertono i tifosi di casa che rappresentano come sempre l’uomo in più e nei momenti cruciali sanno alzare i decibel del tifo e dell’adrenalina. Tutto un altro copione nel secondo set. E’ un monologo delle biancorossoblu che vanno subito sull’11-5 costringendo Ciliberto a spendere il primo time out. E’ un’ottima Gasparroni che sigla 4 punti consecutivi e scava un solco profondissimo non più sanabile. Finisce 25-17. Stesso copione nel terzo set, le padroni di casa sono come un treno in corsa e non conoscono ostacoli sul loro cammino. Meniconi dà solidità dietro, la regia di Brioli è precisa e puntuale così come i miracoli di Ferrantello che si concede anche il lusso di siglare un punto su gentile omaggio delle avversarie. Carnazzo e Clemente blindano il centro e dal 12-12 danno vita ad un lungo monologo che porta al 25-15 finale. Vince Luca D’Amico con il suo gioco spettacolare e a tratti irresistibile, cantano tutti dentro il fortino del Geodetico che si conferma ancora inespugnabile. Modica sale a quota 9 e si gode l’aria di altissima classifica.

Pvt Modica – Grotte Castellana Volley 3-0 (25/22, 25/17,25/15)

MODICA: Meniconi 6, Gasparroni 10, Palazzi , Carnazzo 4, Brioli 2, Barbaro16, Marianelli NE , Clemente 5, Jimenez NE, Piciocchi NE, Ferrantello 1 (LIB). All. D’Amico

CASTELLANA : Cabassa 5, Zingoni 6, Saveriano 1, Grazia 3, Corradetti 11, Stroppa 4, Vega 3, Grecea 1, Merati NE, Colò NE,Formaggio LIB, Locorotondo LIB. All: Ciliberti

Arbitri: Mezzanotte (Roma) – Pallotti (Tivoli)

Salva