Ospedale di Vittoria. Donna incinta accusa: “Non rispettata la mia dignità”

VITTORIA, 01 Novembre 2025 – Una cittadina italiana di origine straniera, incinta al quarto mese, denuncia pubblicamente un episodio di grave negligenza e scortesia avvenuto oggi presso il reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Vittoria. La donna, trattenuta per accertamenti, accusa il personale infermieristico di modi “super sgarbati” e di averle servito un pasto “indegno” per la sua condizione, sollevando un allarme sui diritti dei cittadini e sulla qualità del servizio sanitario.

La paziente, che desidera far sentire la voce dei “cittadini italiani di origine straniera” – ribadendo di avere gli stessi diritti di chiunque altro – si è recata in ospedale in mattinata a causa di un leggero malessere legato alla gravidanza. Trattenuta per flebo e accertamenti, la situazione è degenerata all’ora di pranzo.

“Ero incinta, con la testa che mi girava per la fame. Ho chiesto un piatto, specificando solo di non mangiare maiale,” racconta. La risposta del reparto sarebbe stata inaccettabile: le è stata servita una scatoletta di tonno discount e un pezzo di pane.

“Cibo che si dà ai gatti o cani randagi, non ad una donna incinta!,” dichiara la cittadina, parlando di un vero e proprio “insulto” alla sua dignità e alla sua condizione.

L’episodio è aggravato, secondo la sua denuncia, da un clima di tensione creato dal personale. “Le infermiere si credono padrone del mondo,” afferma la donna, accusando il reparto di scarsa professionalità e mancanza di rispetto.

“Siamo italiani e meritiamo lo stesso rispetto e la stessa cura di chiunque altro,” è il messaggio forte e chiaro che la donna lancia.

Si attendono ora chiarimenti dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa.

Foto Franco Assenza

