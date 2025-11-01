  • 2 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Ospedale di Vittoria. Donna incinta accusa: “Non rispettata la mia dignità”

  • 3
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 01 Novembre 2025 –  Una cittadina italiana di origine straniera, incinta al quarto mese, denuncia pubblicamente un episodio di grave negligenza e scortesia avvenuto oggi presso il reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Vittoria. La donna, trattenuta per accertamenti, accusa il personale infermieristico di modi “super sgarbati” e di averle servito un pasto “indegno” per la sua condizione, sollevando un allarme sui diritti dei cittadini e sulla qualità del servizio sanitario.

La paziente, che desidera far sentire la voce dei “cittadini italiani di origine straniera” – ribadendo di avere gli stessi diritti di chiunque altro – si è recata in ospedale in mattinata a causa di un leggero malessere legato alla gravidanza. Trattenuta per flebo e accertamenti, la situazione è degenerata all’ora di pranzo.

“Ero incinta, con la testa che mi girava per la fame. Ho chiesto un piatto, specificando solo di non mangiare maiale,” racconta. La risposta del reparto sarebbe stata inaccettabile: le è stata servita una scatoletta di tonno discount e un pezzo di pane.

“Cibo che si dà ai gatti o cani randagi, non ad una donna incinta!,” dichiara la cittadina, parlando di un vero e proprio “insulto” alla sua dignità e alla sua condizione.

L’episodio è aggravato, secondo la sua denuncia, da un clima di tensione creato dal personale. “Le infermiere si credono padrone del mondo,” afferma la donna, accusando il reparto di scarsa professionalità e mancanza di rispetto.

“Siamo italiani e meritiamo lo stesso rispetto e la stessa cura di chiunque altro,” è il messaggio forte e chiaro che la donna lancia.

Si attendono ora chiarimenti dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa.

Foto Franco Assenza

581675
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

3 commenti su “Ospedale di Vittoria. Donna incinta accusa: “Non rispettata la mia dignità””

  1. Indignato

    Gli infermieri normalmente non servono il vitto nei paesi evoluti. Evidentemente nel posto da dove ha origini la gravida non è così ma del resto come biasimarla quando anche qua da noi persino i pubblicisti/giornalisti professionisti non hanno compreso il ruolo della figura infermieristica, “leggermente” cambiata tra il 1994 e il 1999. Mica l’altro ieri! E vabbè… Prolifera gli ignoranza e diminuiscono, giustamente, gli iscritti ai cld di infermieristica perche nella percezione di questi soggetti c’è ancora che l’infermiere passa alla bisogna lo straccio a terra pure.
    A far venire più suore nei reparti al Maggiore, quando la figura infermieristica declinerà e torneranno le sorelle, poi ci penserà il nostro onorevole” già “parrocchiano di Dio”

    1
    5
  2. redazione

    Attendiamo che la spieghi lei la differenza, così siamo tutti a posto, anche i “pubblicisti/giornalisti”. Buona serata

    3
  3. Aldo

    Una scatoletta di tonno da mangiare a una donna in gravidanza (qualunque ginecologo sarebbe inorridito) è un atto vergognoso di ripicca frutto del clima insopportabile che si respira negli ultimi anni in Italia.
    Mi auguro che verranno presi provvedimenti nei confronti dei responsabili di questo episodio indegno: non c’erano verdure? non c’era vitello o pollo?
    Indignato, che vuol dire “nel posto da dove ha origine la gravida non è così” ? la scatoletta di tonno la puoi dare al gatto, che hai da essere indignato?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube