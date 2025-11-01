VITTORIA, 01 Novembre 2025 – Una cittadina italiana di origine straniera, incinta al quarto mese, denuncia pubblicamente un episodio di grave negligenza e scortesia avvenuto oggi presso il reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Vittoria. La donna, trattenuta per accertamenti, accusa il personale infermieristico di modi “super sgarbati” e di averle servito un pasto “indegno” per la sua condizione, sollevando un allarme sui diritti dei cittadini e sulla qualità del servizio sanitario.
La paziente, che desidera far sentire la voce dei “cittadini italiani di origine straniera” – ribadendo di avere gli stessi diritti di chiunque altro – si è recata in ospedale in mattinata a causa di un leggero malessere legato alla gravidanza. Trattenuta per flebo e accertamenti, la situazione è degenerata all’ora di pranzo.
“Ero incinta, con la testa che mi girava per la fame. Ho chiesto un piatto, specificando solo di non mangiare maiale,” racconta. La risposta del reparto sarebbe stata inaccettabile: le è stata servita una scatoletta di tonno discount e un pezzo di pane.
“Cibo che si dà ai gatti o cani randagi, non ad una donna incinta!,” dichiara la cittadina, parlando di un vero e proprio “insulto” alla sua dignità e alla sua condizione.
L’episodio è aggravato, secondo la sua denuncia, da un clima di tensione creato dal personale. “Le infermiere si credono padrone del mondo,” afferma la donna, accusando il reparto di scarsa professionalità e mancanza di rispetto.
“Siamo italiani e meritiamo lo stesso rispetto e la stessa cura di chiunque altro,” è il messaggio forte e chiaro che la donna lancia.
Si attendono ora chiarimenti dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa.
Foto Franco Assenza
3 commenti su “Ospedale di Vittoria. Donna incinta accusa: “Non rispettata la mia dignità””
Gli infermieri normalmente non servono il vitto nei paesi evoluti. Evidentemente nel posto da dove ha origini la gravida non è così ma del resto come biasimarla quando anche qua da noi persino i pubblicisti/giornalisti professionisti non hanno compreso il ruolo della figura infermieristica, “leggermente” cambiata tra il 1994 e il 1999. Mica l’altro ieri! E vabbè… Prolifera gli ignoranza e diminuiscono, giustamente, gli iscritti ai cld di infermieristica perche nella percezione di questi soggetti c’è ancora che l’infermiere passa alla bisogna lo straccio a terra pure.
A far venire più suore nei reparti al Maggiore, quando la figura infermieristica declinerà e torneranno le sorelle, poi ci penserà il nostro onorevole” già “parrocchiano di Dio”
Attendiamo che la spieghi lei la differenza, così siamo tutti a posto, anche i “pubblicisti/giornalisti”. Buona serata
Una scatoletta di tonno da mangiare a una donna in gravidanza (qualunque ginecologo sarebbe inorridito) è un atto vergognoso di ripicca frutto del clima insopportabile che si respira negli ultimi anni in Italia.
Mi auguro che verranno presi provvedimenti nei confronti dei responsabili di questo episodio indegno: non c’erano verdure? non c’era vitello o pollo?
Indignato, che vuol dire “nel posto da dove ha origine la gravida non è così” ? la scatoletta di tonno la puoi dare al gatto, che hai da essere indignato?