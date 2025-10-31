  • 1 Novembre 2025 -
Attualità | Ispica | News in primo piano

Inclusione negata: Anffas Modica denuncia grave discriminazione a Ispica

Ispica, 31 Ottobre 2025 – L’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (Anffas Onlus, sede di Modica) lancia un grido d’allarme e denuncia una grave discriminazione a danno di diversi alunni con disabilità residenti nel territorio di Ispica.

Nonostante l’anno scolastico 2024/2025 sia iniziato ormai da un mese, gli studenti interessati sono ancora privi di una figura di supporto essenziale per la loro inclusione: l’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione (AsaCom) o l’assistente educativo.

Come specificato da Anffas Modica, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) prevedeva chiaramente la presenza di tali figure professionali. La loro assenza, prolungata per settimane cruciali, sta compromettendo seriamente il diritto all’inclusione e all’istruzione per questi alunni.

“La figura dell’AsaCom riveste un ruolo fondamentale per l’inclusione degli alunni con disabilità,” spiega l’associazione. “Ne consente l’interazione con altre figure, ne incentiva le autonomie ed è l’unica figura nel contesto scolastico che possa assicurare una vera continuità didattica.”

© Riproduzione riservata

