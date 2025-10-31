I maestri Boncoraglio e Cassenti rappresentano l’Italia ai Mondiali di Danza in Romania

Modica, 31 ottobre 2025 – Prestigioso traguardo per Caterina Boncoraglio e Gaetano Cassenti, titolari della scuola “Ritmo Studio Danza Modica”, che si confermano ancora una volta tra le eccellenze italiane nel panorama della danza sportiva. I due maestri modicani sono stati recentemente proclamati Campioni Italiani Assoluti 2025 nella Combinata 10 Danze, categoria Professionisti, conquistando anche il prestigioso titolo di Campioni FIDESM. Dopo questo importante riconoscimento, Boncoraglio e Cassenti sono partiti oggi alla volta della Romania, dove domenica 2 novembre prenderanno parte al Campionato Mondiale, rappresentando con orgoglio i colori della Nazione Italiana. Un’emozione e un onore che coinvolgono non solo i due campioni, ma tutta la grande famiglia di Ritmo Studio Danza Modica, che li sostiene con entusiasmo e orgoglio. “A Caterina e Gaetano va il nostro più grande e sentito in bocca al lupo — commentano dal team della scuola — tutta Modica tiferà per loro, certi che porteranno ancora una volta in alto il nome della nostra città e della danza italiana.” Non resta che attendere il verdetto del mondiale, con la certezza che i nostri campioni sapranno far brillare il talento, la passione e la professionalità che da sempre li contraddistinguono.

