Ispica. Dinamiche e prospettive per la città, Grande Sicilia MPA convoca Centrodestra

Ispica, 30 ottobre 2025 – Grande Sicilia MPA – Ispica ha assunto l’iniziativa di convocare un tavolo con le forze politiche di area di centrodestra, che si svolgerà alle ore 11.30 di oggi presso Villa Principe di Belmonte, finalizzato al confronto sulle attuali dinamiche e sulle prospettive future per la città.

Riteniamo che una interlocuzione politica schietta e diretta, da noi sempre sostenuta ed attuata con tutte le forze in campo, sia l’unico mezzo efficace per esperire un tentativo di gettare le basi per la costruzione di un nuovo progetto amministrativo stabile e risolutivo per la nostra città, che metta al centro la competenza.

Siamo convinti, affermano dal Movimento, che sia l’unico modo per addivenire alla risoluzione dei tanti problemi che affliggono la nostra comunità, tramite modalità sostenibili incentrate su un necessario quanto obbligato percorso di risanamento finanziario.

Seguiranno doverosi aggiornamenti, in ossequio alla chiarezza ed alla trasparenza che la città merita.

Salva