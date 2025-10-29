  • 30 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa–Catania, Curciullo (PD): “Il vero motore dell’opera è stato l’impegno collettivo e negli ultimi 18 anni il PD sempre presente”

Ragusa, 29 ottobre 2025 – “È scorretto e ingeneroso attribuire a un solo partito o a un singolo governo il merito di un’opera come la Ragusa-Catania, che nasce da un impegno lungo oltre vent’anni, fatto di battaglie, mediazioni istituzionali e costanza politica”. Lo dichiara Angelo Curciullo, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa, replicando alle odierne dichiarazioni del Movimento 5 Stelle.
“Fin dal 2007 con il progetto iniziale – spiega Curciullo – il Partito Democratico e l’on. Nello Dipasquale (allora sindaco di Ragusa) hanno seguito questa vicenda in ogni sua tappa, passando dai decreti interministeriali del 2016, fino alla pubblicizzazione dell’opera e all’aggiudicazione dei quattro lotti nel 2023, contribuendo in modo determinante a superare ostacoli tecnici e finanziari e a garantire che l’infrastruttura diventasse finalmente realtà. È una storia fatta di continuità e serietà istituzionale, non di slogan. Una storia che, però, è stata anche una battaglia collettiva, portata avanti da amministratori di diversi schieramenti, forze politiche, organizzazioni sindacali e di categoria, comitati e cittadini. Tutti hanno contribuito, con ruoli diversi, a un obiettivo comune: l’inizio dei lavori di un’opera che il territorio attendeva da decenni. Tentare oggi di riscrivere la storia per finalità propagandistiche non rende giustizia a quel percorso”.
“Per quanto riguarda i ritardi segnalati sul lotto 3 – aggiunge Curciullo – è giusto affrontarli e risolverli, non usarli come pretesto politico. Chiediamo ad ANAS e all’Assessorato regionale alle Infrastrutture un cronoprogramma pubblico aggiornato e verificabile lotto per lotto, tenendo conto che l’avanzamento dei lavori è influenzato anche dagli adeguamenti dei prezzari del 2022 e dagli shock dei costi post-bellici, elementi formalmente richiamati nelle procedure”.
“Il Partito Democratico – conclude Curciullo – attraverso i propri parlamentari, continuerà a vigilare con atti, sopralluoghi e richieste ufficiali affinché tutta la Ragusa–Catania, incluso il lotto 3, proceda senza ulteriori rallentamenti, nel rispetto dei tempi di consegna, della trasparenza amministrativa e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti”.

